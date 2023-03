Trübbach: umgefahrener Hydrant sorgt für hohe Wasserfontäne

Werdenberg Zehn Meter hohe Wasserfontäne in Trübbach – mehrere tausend Liter Wasser ausgelaufen Ein Sattelschlepper hat am Mittwochvormittag eine zehn Meter hohe Wasserfontäne verursacht, da er einen Hydrant rückwärts touchiert hatte. Mehrere tausend Liter Wasser sind dabei ausgelaufen. Es gab keinen weiteren Sachschaden. Cynthia Sieber, FM1 Today 15.03.2023, 15.25 Uhr

Wie FM1 berichet, hat ein Sattelschlepper am Mittwochmorgen eine zehn Meter hohe Wasserfontäne verursacht, als er rückwärts in einen Hydrant fuhr und diesen beschädigte. Eine Leserin hat der FM1Today-Redaktion ein Video zugesendet, welches eine grosse Wasserfontäne in Trübbach zeigt.

Auf Nachfrage bei der St.Galler Kantonspolizei bestätigt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation, dass das Video vom Mittwochvormittag stammt. «Ein Lastwagen hat einen Hydrant rückwärts touchiert, da der Chauffeur diesen übersehen hatte. Der Hydrant ging dabei kaputt und so wurden mehrere tausend Liter Wasser freigesetzt.» Die Wasserfontäne sei schätzungsweise rund zehn Meter hoch gewesen. Es gab bei dem Vorfall keinen weiteren Sachschaden.