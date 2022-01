Unterricht ohne Strom an Schule in Altstätten

Altstätten Unterricht im Dunkeln: Wenn der Strom plötzlich weg ist Eine dreistündige Stromausfallübung in der Schuleinheit Bild-Institut-Klaus machte den Schulkindern – und auch den Lehrerinnen und Lehrern – klar, wie abhängig wir heutzutage von Elektrizität sind. Selbst in der Schule. Max Tinner Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ingenieur in spe: Ein Schüler kommt auf die Idee, die Restladung des Akkus in einem kaputten Übungshandy als Stromquelle für eine Taschenlampen-Glühbirne zu nutzen. Sagt’s und beginnt zu schrauben und verdrahten. Bild: Max Tinner

Schule kann richtig aufregend sein! Wobei: Am Donnerstagmorgen kommen die Kinder in die Schulhäuser Klaus, Klaus-Institut und Bild zunächst gar nicht rein. Der Strom ist ausgefallen, und die Eingangstüren bleiben deswegen verriegelt. Hinaus kommt man zwar immer. Die Schlösser sind aus Sicherheitsgründen so konstruiert. Hinein lassen sich die Türen ohne Strom aber nur mit Schlüssel öffnen. Die Kinder müssen also warten, bis ihnen eine Lehrerin oder ein Lehrer die Tür öffnet. Ein Hilfsmittel aus der Zeit vor der Elektrifizierung ermöglicht es, die Tür für Nachzügler offenzuhalten: ein Holzkeil.

Dann geht’s hinein ins Schulhaus, in dem es an diesem trüben Januarmorgen um 8 Uhr nahezu stockdunkel ist. Einzelne Schülerinnen und Schüler haben eine Taschenlampe oder ein Sicherheitslicht dabei, weil sie damit im Winter, wenn es noch dunkel ist, wenn sie von zu Hause aufbrechen, sicherer unterwegs sind. Den anderen leuchten die Lehrerinnen und Lehrer mit den Smartphones den Treppenaufgang zu den Schulzimmern aus.

Dämmerlicht ist zum Lesen und Schreiben zu dunkel

Da die Tage bereits wieder länger werden, scheint um acht Uhr bereits ein zartes Tageslicht durch die Fenster. Ausser im Kindergarten im Institut – da sind die Rollläden noch unten. Öffnen und schliessen lassen sie sich nur elektrisch. An einem Montagmorgen wäre wohl auch das eine oder andere weitere Schulzimmer dunkel geblieben. Jetzt, unter der Woche, sind die Rollläden über Nacht in vielen Schulzimmern offen geblieben.

Aber auch das Dämmerlicht reicht längst nicht zum Lesen und Schreiben. Man sieht sich ja kaum! In den meisten Schulzimmern behilft man sich mit Kerzen. Solche liegen aus der Adventszeit noch in den Wandschränken. Anderswo beginnt man mit Batterien, Drähten und Glühbirnen etwas Beleuchtung zu basteln. Ein Schüler kommt auf die Idee, die Restladung im Akku eines kaputten Übungshandys als Stromquelle zu nutzen. Sagt’s und beginnt zu schrauben und verdrahten. MacGyver aus der gleichnamigen TV-Actionserie hätte es nicht besser gekonnt.

Auf dem Weg zur «Energieschule»

Dass solches Material griffbereit ist, liegt daran, dass sich die Schuleinheit in letzter Zeit oft mit Strom- und anderen Energiefragen auseinandergesetzt hat. Sie strebt die «Energieschule»-Auszeichnung an. Es ist dies ein Angebot des Trägervereins Energiestadt, der energiebewusste Gemeinden und Städte wie Altstätten mit dem Energiestadt-Zertifikat auszeichnet. Damit eine Schule die Auszeichnung bekommt, muss sie unter anderem auch immer wieder Energiefragen im Unterricht thematisieren.

Statt am elektronischen Whiteboard wird für einmal mithilfe eines Kamishibai-Bildertheaters unterrichtet. Bild: Max Tinner

Der Hauswart hat die Sicherungen herausgedreht

Beispielsweise die Konsequenzen eines Stromausfalls, der in diesem Fall mit dem Herausdrehen von Sicherungen absichtlich herbeigeführt worden ist. Deswegen war der «Stromausfall» auch nicht komplett: Die Telefonanlage etwa blieb eingeschaltet für den Fall, dass Eltern ein krank gewordenes Kind abmelden. Die Serveranlage blieb in Betrieb, damit es nicht versehentlich zu einem Datenverlust kommt. Auch die Heizung lief weiter, genauso wie andere Infrastruktur mit Steuerelektronik, die womöglich Schaden hätte nehmen können. Hauswart Markus Sonderegger hatte deswegen vorgängig in Gedanken und in Testläufen übers Wochenende durchgespielt, an welcher Sicherung welche Strombe­züger hängen und welche Konsequenzen ein Stromausfall für sie hat.

Der kam dann auch für niemanden ganz unerwartet. Er war schon vor Wochen angekündigt worden, allerdings ohne ein Datum dafür. Selbst wenn man sich also auf das Ereignis hätte einstellen können, zeigte die dreistündige Übung doch, wie abhängig wir heute von einer zuverlässigen Stromversorgung sind, gerade auch in der Schule. Strom braucht es dort ja nicht nur für die Beleuchtung. Auch die elektronische Wandtafel und die im Unterricht immer öfter verwendeten Notebooks benötigen Strom. Letztere können dank Akku zwar eine Zeit lang netzunabhängig betrieben werden, aber irgendwann ist auch dort der «Pfuus dus».

Ohne Licht geht’s eine Zeit lang...ohne Pausenkafi nicht

Dass sich auch heute noch ohne Elektronik und zur Not eine Zeit lang auch nur mit wenig Licht Schule geben lässt, be­wiesen die Lehrerinnen und Lehrer bei dieser Übung mit Bravour. Dafür brauchten sie sich trotz vager Vorwarnung auch nicht gross vorzubereiten. Schulleiter Marco Schraner weiss allerdings von einer Lehrerin, die seit der Ankündigung täglich eine Thermosflasche voll heisses Wasser zur Schule mitbrachte. Weil sie auf den Kaffee in der Pause keinesfalls verzichten wollte. Nach der Übung gestern kann Schraner es ihr nachfühlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen