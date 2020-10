Weil der Boden kontaminiert ist: Baustart der Gefängniserweiterung in Altstätten verzögert sich Der Baugrund, auf dem das Regionalgefängnis in Altstätten erweitert werden soll, ist belastet und deshalb sanierungsbedürftig. Wegen der Verzögerung bei der Gefängniserweiterung kann auch das neue Bundesasylzentrum erst später entstehen. Gert Bruderer 27.10.2020, 09.45 Uhr

Ein soeben abgeschlossenes Gutachten hat ergeben, dass der Boden auf dem das Regionalgefängnis in Altstätten erweitert werden soll, kontaminiert ist. Die Bäume werden alle der Kehrichtverbrennung zugeführt. Bild: Gert Bruderer

Das heisst: Der Bau verzögert sich weiter. Nachdem die Voruntersuchung abgeschlossen und ein Gutachten zum Baugrund erstellt ist, werden in einem nächsten Schritt, bis Ende Jahr, Sanierungsvarianten erarbeitet.

Chemie gelangt in die Rietaach

Der Feuerwehr diente der Ort viele Jahre für Übungen. Es handelt sich um das Areal des früheren Altstätter Zivilschutzausbildungszentrums, kurz Zaza. Im Zuge des Baugesuchsverfahrens wurden erste Altlasten entdeckt: Bauteile des Brandhauses, in dem die Feuerwehr früher das Löschen in Gebäuden übte, wiesen eine hohe Konzentration problematischer Stoffe auf. Der Kanton führte daher zwischen Februar und September (gemäss Altlastenverordnung) auf dem ganzen Gebiet zwischen Luchsstrasse und Riet­aach eine umfangreiche Voruntersuchung durch.

Das nun vorliegende Gutachten beurteilt das Areal als einen «belasteten Standort mit Sanierungsbedarf in Bezug auf das Schutzgut Oberflächenwasser». Vom kantonalen Baudepartement ist zu erfahren:

«Über die Drainageleitungen gelangen chemische Verbindungen aus der Stoffgruppe PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) in die Rietaach.»

Das Grundwasser sei gemäss der Analyse nicht belastet.

Die Stoffe dürften vom Löschschaum stammen

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen haben keine natür­liche Quelle, sondern werden industriell hergestellt und in einer Vielzahl von Produkten verwendet. In einem Papier des Bundesamtes für Umwelt heisst es, bei Flugplätzen und Feuerwehrübungsplätzen seien teils sehr hohe Belastungen gefunden worden. PFAS kommen etwa im Löschschaum der Feuerwehr vor.

Untersuchung des Bachs im nächsten Jahr

Die Rietaach fliesst in einer Entfernung von hundert Metern nordwestlich des Geländes. Das Gewässer wird vom Fischereiverein Mittelrheintal genutzt. Wie also steht es um die Fische im Gewässer?

Die Antwort des Kantons lautet so: Die Drainageleitung, über die problematische Substanzen in die Rietaach gelangen, führe in Trockenperioden naturgemäss wenig oder gar kein Wasser. In der Regel gelangten somit «nur bei erhöhter Wasserführung» Schadstoffe in die Riet­aach.

Dadurch sei eine gewisse Verdünnung der Schadstoffe gewährleistet. Das Amt für Wasser und Energie werde die betreffende Stoffgruppe bei der nächsten Überprüfung 2021 untersuchen, um eine mögliche Belastung der Rietaach (und somit auch der in ihr lebenden Tiere) festzustellen.

Im Sommer hatte man mit dem Bau starten wollen

Für die Gefängniserweiterung bedeutet die Belastung des Baugrundes eine weitere Verzögerung. Ursprünglich hatte die Absicht bestanden, im Sommer dieses Jahres mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Obwohl die Voruntersuchung nun abgeschlossen ist, lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zum Baubeginn machen, teilt das Baudepartement mit. Weil die Sanierungsvarianten erst zu erarbeiten sind, bleibt vorerst offen, welche Massnahmen beschlossen werden.

Bäume kommen in Kehrichtverbrennung

Die Bäume auf dem Gelände werden zur Entsorgung einer Verbrennungsanlage zugeführt. Der Kanton geht davon aus, dass sie ebenfalls mit chemischen Verbindungen aus der Stoffgruppe PFAS belastet sind. Diese Stoffe bauen sich in der Natur nicht ab.

Dass sie sich nicht unkon­trolliert in der Umwelt ausbreiten, sei mit der Verbrennung sichergestellt, schreibt der Kanton.

Altstätter Gefängnis auch für Widnau wichtig

Die Gefängniserweiterung ist auch für Widnau wichtig. Denn die Haftbedingungen, für die der Bund neue Vorgaben gemacht hat, lassen sich in kleineren Gefängnissen wie jenen in Widnau, Flums, Gossau und Bazenheid nur schwer oder allenfalls mit grossen Investitionen einhalten. Die Gefängniserweiterung ermöglicht es, die vier kleinen Gefängnisse zu schliessen.

Aus dem ursprünglichen Plan, den Neubau im Frühjahr 2023 zu beziehen und die Sanierung des bestehenden Gefängnisses ein Jahr später abzuschliessen, wird nun aber sicher nichts.