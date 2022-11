Weihnachtsbeleuchtung im Rheintal Es leuchtet, wenn auch weniger: Energie sparen in der Adventszeit im Rheintal Rheintaler Gemeinden setzen die Energiesparmöglichkeiten bei der öffentlichen Beleuchtung individuell um. 04.11.2022, 05.00 Uhr

Auch in diesem Jahr soll – wie hier in Berneck – etwas Weihnachtsstimmung aufkommen. Bild: pd

Die Bevölkerung der Rheintaler Gemeinden muss in diesem Winter nicht komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Eine flächendeckende Regelung gibt es jedoch nicht. Am Donnerstag teilten die Rheintaler Gemeinden in einer zusammen verfassten Medienmitteilung mit, dass sie auf in­dividuelle Lösungen setzen.

Der Fachstab Energiemangel des Kantons St.Gallen hat den Gemeinden verschiedene Massnahmen vorgeschlagen, um ei­nem möglichen Energieengpass vorzubeugen. Bereits im September 2022 hatten die Rheintaler Gemeindepräsidien erste Massnahmen gemeinsam abgesprochen. Darunter war die Reduktion der Raumtemperatur in den öffentlichen Gebäuden. Ende Oktober sprachen sich die Rheintaler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten nochmals ab. Die Gemeinden haben sich zur Zielsetzung bekannt, entsprechend der technischen Möglichkeiten, auch bezüglich der öffentlichen Beleuchtung sinnvolle Restriktionen umzusetzen.

Technische Voraussetzungen variieren

Allerdings zeigt sich die Situation bei der öffentlichen wie bei der Weihnachtsbeleuchtung unterschiedlich. Nicht alle Gemeinden haben technisch dieselben Steuerungsmöglichkeiten, Aus- oder Teilausschaltungen sowie Dimmungen. Aus­serdem weist die Umrüstung auf moderne Leuchtmittel in den Gemeinden einen unterschiedlichen Stand auf. Einige Gemeinden verwenden bei der öffentlichen Beleuchtung bereits energiesparende, dimmbare LED-Leuchten, andere haben mit der Umstellung begonnen und steuern die herkömmliche Beleuchtung noch zentral. Auch sind teilweise Beleuchtungskörper mit Natriumdampf im Einsatz, die Vorstufe von LED, die ebenfalls energiesparend funktionieren. Die Rheintaler Gemeinden haben sich verständigt, dass jede Gemeinde individuell so weit reduziert, wie es die technischen Möglichkeiten zulassen und ohne dass es für die öffentliche Sicherheit negative Auswirkungen hat.

Auch die Weihnachtsbeleuchtungen werden reduziert in Betrieb genommen, wobei solche mit modernen LED-Leuchtmitteln vom Energieverbrauch her kaum ins Gewicht fallen. Schliesslich soll auch dieses Jahr etwas Weihnachtsstimmung aufkommen können. Die Rheintaler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten halten zusammenfassend fest: Die Si­tuation bezüglich öffentlicher Beleuchtung und Weihnachtsbeleuchtung präsentiert sich aus objektiven Gründen unterschied­lich in den Rheintaler Gemeinden. Gemeinsam ist allen, dass sie für die individuelle technische Ausgangslage die tauglichste und sparsamste Lösung suchen. Die Rheintaler Gemeinden danken der Bevölkerung fürs Verständnis. (pd)