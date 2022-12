Altstätter Klausmarkt lockt zahlreiche Gäste ins Städtli

Weihnachten Sonne und Samichlaus: Der Altstätter Klausmarkt lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Städtli Viele Standbetreiber sind am Altstätter Klausmarkt Stammgäste – ein Eichberger hingegen feierte Premiere. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Klausmarkt stellten über 100 Standbetreiberinnen und -betreiber ihre Waren aus. Bild: Yann Lengacher

Nur auf knapp über Null Grad ist das Thermometer geklettert. In mancher schattigen Gasse im Städtli dürften sogar Minustemperaturen geherrscht haben. Trotzdem strömten die Leute schon am Vormittag zahlreich an den Klausmarkt. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass die Innerrhoder und Liechtensteiner zu Maria Empfängnis frei hatten. Und am fast wolken­losen Himmel strahlte die Sonne. Vor dem Stand von Kleiderhändler Andreas Klee aus Oberegg gab es morgens sogar kurze Wartezeiten. Dementsprechend hastete Klee mit dem Massband um den Hals von links nach rechts, um Taillen zu vermessen oder einzukassieren. «Es läuft – wie so oft an den Märkten in Altstätten. Die Leute hier wissen, wo sie mich finden, sollte ein Kleidungsstück doch nicht ganz passen», sagt er. Seit 23 Jahren fährt Andreas Klee jährlich an den Klausmarkt.

Heidy Dornbierer-Kuster vom Spezialitätenladen Crea- Diva ist am Klausmarkt eine der heimischen Standbetreiberinnen und -betreiber. Für sie ist es ein seltenes Heimspiel: Das Altstätter Geschäft ist pro Jahr an rund 200 Märkten in der gan­-zen Schweiz vertreten. Dornbierer-Kuster sagt:

«Schön ist, dass wir für einmal etwas später aufstehen konnten. Für manche Märkte müssen wir schon um vier Uhr morgens aus den Federn.»

Die Guggenmusig Lavaria hat im Vorfeld des Klausmarkts rund 800 Mailänderli in Form des Vereinslogos gebacken. An Stand der Lüchinger Gugger konnten sich Besucherinnen und Besucher damit verpflegen und sich am Glühwein wärmen. Standchef Mario Sonderegger sagt: «Wir verdienen uns hier etwas für die Fasnachtsschminke dazu. Im Vordergrund steht aber das gesellige Beisammensein mit Sponsoren und Lavaria-Freunden.» Zum ersten Mal am Klausmarkt war der Eichberger Daniel Obrist. An seinem Smoker-Grill bot er Poulet an. «Wir haben vor Kurzem eine Hühner-Mast auf unserem Hof eröffnet. Am Bauernmarkt im Altstätten lief der Poulet-Verkauf schon gut. Darum sind wir jetzt auch an den Klausmarkt gekommen», sagt er.

Samichlaus verteilt Nüsse, dafür erhält er Zeichnungen

Dem Namen des Markts entsprechend war der Samichlaus unterwegs. In Begleitung von Schmutzli und einer Eselin verteilte er grosszügig Süsses und Nüsse. Der Chlaus schätzt, dass er in seinem Sack rund 18 Kilo Nüsse dabei hat, dazu kommen Mandarinli und Schokolade. Als Dankeschön für die Leckerein tragen die Kinder Sprüchli vor oder schenken dem Samichlaus Zeichnungen. Er sagt: «Schmutzli und ich sortieren alle Geschenke fein säuberlich ein, damit wir sie auch später noch anschauen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen