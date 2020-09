Wegen Schädling: Kanton St.Gallen schränkt Anbau von Mais im Rheintal fürs ganze kommende Jahr ein Der Maiswurzelbohrer hinterlässt grosse Schäden an Maispflanzen. Im vergangenen Jahr wurde er im Rheintal zum ersten Mal nachgewiesen. Jetzt ist er im ganzen Rheintal präsent. Das Landwirtschaftsamt verbietet deshalb fürs kommende Jahr den Anbau auf Feldern, auf denen dieses Jahr bereits Mais angebaut wurde. 21.09.2020, 09.51 Uhr

Der Maiswurzelbohrer hinterlässt grosse Schäden an Maispflanzen.

Bid: Agroscope

(pd/dar) «Im Rahmen der Überwachung von Schaderregern ist in diesem Jahr an fünf Fallenstandorten im Rheintal erneut der Maiswurzelbohrer aufgefunden worden», schreibt der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung. Der aus Nordamerika stammende Schädling wurde in St.Gallen bereits 2019 entdeckt und habe «grosses Schadenpotenzial», wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Das Landwirtschaftsamt verbietet deshalb mittels sogenannter Allgemeinverfügung den Anbau von Mais in diversen Rheintaler Gemeinden im 2021. Das Landwirtschaftsamt schreibt: