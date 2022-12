Turnverein Walzenhausen lud zu «Festen rund um die Welt»

Walzenhausen Turnverein lud zu «Festen rund um die Welt» und füllte damit die Mehrzweckhalle zweimal fast ganz Durchs Programm der STV-Unterhaltung führten Präsident Daniel Künzler und Nico Lenggenhager, einst Edelmetallgewinner im Stabhochsprung. Der rote Faden: Reisebüroinhaber Koni war spezialisiert auf Fahrten zu seiner Lieblingsdestination Konstanz. Franz, sein Buschauffeur, suchte jedoch nach neuen Zielen. Isabelle Kürsteiner 03.12.2022, 05.00 Uhr

Walzehuser Teenies am Bergsprint. Bild: Isabelle Kürsteiner

Urplötzlich war die Bühne voll mit fröhlichen Kleinen und ihren Müttern oder Vätern. Beim Muki-Turnen trafen sich Klaus und Supermädchen in fantasievollsten Kostümen zu einer Gymnastik. Die Fussball-WM stand im Mittelpunkt des Kitu. Im Training fesselten die Fussballtalente mit Ballübungen und Meisterschüssen.

Als langjährige Stammkunden bezeichnete Koni PluSport Vorderland. Der STV Walzenhausen hatte einst die Gruppe als erster Verein überhaupt zur Unterhaltung eingeladen. Die Gruppe feierte ihr 50-Jahr- Jubiläum mit einer farbenfrohen Gymnastik.

Danach besuchten die Jugi-­Mädchen ein Holi-Festival in Indien. Die farbigen Tücher unterstrichen die Minitrampolinsprüngen und Bodenübungen. Einen überzeugenden Schlusspunkt vor der Pause setzte das Unihockey mit spannenden Leuchteffekten an Kleidern und Bällen. Ein Kompliment den Technikern von Licht und Ton.

Dann eröffneten die Teenies am Bergsprint mit schnellen, fantasievollen Flitzern und temporeichen Sprüngen. Der Frauenturnverein hielt Einzug, um am eidgenössischen Turnfest mit einer Gymnastik- und Gerätenummer zu begeistern. Mit einer zauberhaften Mischung zwischen Rhythmik, Anmut, Tempo und Kraft sowie Licht­effekten beeindruckte die Damenriege am Dia-de-lo-Muertos-Fest in Mexiko. Zum Schluss ging die Reise nach Schottland mit Highland Games. Hier konnten die Aktiven alle Register ziehen: Sie warfen Baumstämme und grosse Steine, brillierten am Barren und bei Pyramiden.

Mit den beiden Unterhaltungen demonstrierten die Turnenden, wie fit der Verein auch in seinem 144. Jahr noch ist.