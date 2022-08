Walzenhausen Appenzell Ausserrhoden: Vor 150 Jahren wurde eine kantonale Bahn gefordert Im Jahr 1872 fand in Walzenhausen eine Volksversammlung statt, an der vehement eine Bahn für Appenzell Ausserrhoden gefordert wurde. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

1903 wurde die Bahnlinie St.Gallen–Trogen eröffnet. 1909 bewilligte das eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement deren Verlängerung bis Walzenhausen. Die Verwirklichung blieb aber ein Wunschtraum. Bild: Peter Eggenberger

Der Schienenstrang hätte möglichst viele Gemeinden mitei­nander verbinden sollen. Vor allem wollten die Walzenhauserinnen und Walzenhauser den entlegenen Hauptort Herisau näher ans Vorderland bringen.

Herisau und Heiden hatten andere Pläne

Als in der zweiten Hälfte der 1850er-Jahre die heutige SBB-Linie von Winterthur über St.Gallen nach Chur betriebsbereit war, erfasste das Bahnfieber auch das angrenzende Appenzellerland. An der 1872 auf dem Kirch­platz in Walzenhausen durchgeführten Volksversammlung wurde mit Nachdruck der Bau einer kantonalen Bahn gefordert. Die Idee «Kantonsbahn» musste aber bald einmal fallen gelassen werden, zumal Herisau und Heiden andere, leichter zu realisierende Pläne hegten. Und tatsächlich konnten bereits 1875 die Bahn­linien von St.Gallen-Winkeln nach Herisau und Urnäsch (die Verlängerung bis Appenzell war 1886 fertiggestellt) sowie von Rorschach nach Heiden eingeweiht werden. Folglich hatte sich Walzenhausen neu auszurichten, aber erst 1896 wurde die Bahn nach Rheineck Tatsache.

Als 1903 die Eröffnung der bereits elektrisch betriebenen Bahn St.Gallen–Speicher–Trogen erfolgt war, wurde nochmals ein Anlauf für eine Bahn ins Vorderland unternommen. Der mit der Projektierung beauftragte Ingenieur Becker aus Speicher reichte 1908 beim eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartement in Bern ein entsprechendes Gesuch ein.

Bahnpläne landeten in tiefen Schubladen

Die Bundesversammlung vom 30. Oktober 1909 erteilte der Trogener Bahn die Konzession für deren Verlängerung nach Wald, Heiden, Wolfhalden und weiter bis Walzenhausen. Vorgesehen war zudem eine Nebenlinie vom Kaien nach Rehetobel. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) liess aber auch diese Bahntraum-Seifenblase zerplatzen. Als 1920 der Siegeszug der Postautoverbindungen begann, verschwanden sämtliche noch bestehende Bahnpläne in tiefen Schubladen.

