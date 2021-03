Walzenhausen 60 Jahre alte Wohnhäuser werden abgebrochen — 16 neue, moderne Wohnungen entstehen Derzeit laufen in Walzenhausen Abbrucharbeiten. Die beiden Mehrfamilienhäuser im Nord weichen Neubauten mit Wohnungen. Peter Eggenberger 30.03.2021, 05.00 Uhr

Im Walzenhauser Weiler Nord werden die beiden 60 Jahre alten Mehrfamilienhäuser durch Neubauten mit gesamthaft 16 Mietwohnungen ersetzt. Bild: Peter Eggenberger

Die zwei Anfang der 1960er-Jahre im Auftrag von Just-Gründer Ulrich Jüstrich erstellten Mehrfamilienhäuser waren in Walzenhausen die ersten dieser Art. «Die Häuser sind in die Jahre gekommen, die dringend nötigen Anpassungen an heutige Bedürfnisse und die Umsetzung aktueller Vorschriften waren schlicht nicht möglich», sagt Hansueli Jüstrich von der Just Immobilien AG, einer Tochter des ortsansässigen Just-Unternehmens.