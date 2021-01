Walzenhausen 2021 soll’s in der Adventszeit schöner leuchten Walzenhausen hat ein Problem mit der Weihnachtsbeleuchtung. Es ist «einiges anspruchsvoller als gedacht». 12.01.2021, 05.00 Uhr

(gk) Seit einiger Zeit setzt die Strassenaufsichtskommission sich mit der künftigen Weihnachtsbeleuchtung auseinander, so die Gemeinde Walzenhausen. Die in die Jahre gekommenen Lichterketten funktionieren bis auf ein paar wenige nicht mehr. Die noch funktionierenden Teile schmücken im Advent die Tännchen im Zentrum. Der Gemeinderat hat im Verlauf von 2020 die Strassenaufsichtskommission beauftragt, in den Dorfteilen Lachen, Dorf und Platz die Gestaltung einer Weihnachtsbeleuchtung in irgendeiner, noch nicht definierten Art zu realisieren. «Leider erfolgte die Realisierung noch nicht auf den Advent 2020. Die Fragen ‹wie›, ‹wo›, ‹was›, ‹wie viel› etc. zeigen sich einiges anspruchsvoller als gedacht», so die Gemeinde. Die Realisierung einer neuen Beleuchtung soll auf die Adventszeit 2021 erfolgen.