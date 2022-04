Eichberg: Gemeindepräsident Alex Arnold will nach Rebstein

Die Eichberger Bevölkerung wird von ihrem Gemeindepräsidenten Alex Arnold mit persönlichen Zeilen per Post bedient. Der Brief dürfte bereits am Donnerstag zugestellt werden.

Alex Arnold schreibt: «Meine Kandidatur als Gemeindepräsident in Rebstein mag im ersten Moment überraschen. Dies insbesondere, weil ich mich im Amt als Teilzeit-Gemeindepräsident in Eichberg nach wie vor wohl fühle. Kommt hinzu, dass ich zusammen mit meiner Frau erst vor Kurzem unser gemeinsames Eigenheim in Eichberg bezogen habe.»

Die berufliche Entwicklung im politischen Umfeld lasse sich aber kaum planen. Chancen müssten genutzt werden, wenn sie sich eröffnen. Eine solche Chance habe er vor zehn Jahren in Eichberg erhalten. «Dank der breiten Unterstützung der Bevölkerung wurde ich damals als 31-jähriger Politneuling trotz ei­nes starken Gegenkandidaten auf Anhieb als Gemeindepräsident gewählt. Inzwischen hat mich die Eichberger Bevölkerung bereits zweimal im Amt bestätigt. Dafür bin ich dankbar.»

Sein Entscheid, in Rebstein zu kandidieren, sei nicht ein Entscheid gegen Eichberg, sondern einer für Rebstein und für ein Vollzeit-Gemeindepräsidium. Wie auch immer die Wahl in Rebstein ende – mit Eichberg werde er «eng verbunden bleiben», schreibt Alex Arnold. (gb)