Vorversammlung Rheineck schliesst das Geschäftsjahr 2022 mit Gewinn ab und will die Steuern senken An der Vorversammlung präsentiert die Stadt Rheineck einen positiven Abschluss, sie plant eine Steuererleichterung. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Stadtpräsident Urs Müller kommentierte an der Vorversammlung auffällige Budgetposten so ausführlich, dass keine Frage offen blieb. Bild: Yves Solenthaler

Die Stadt Rheineck schliesst das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 443'000 Franken ab, das ist 1,05 Millionen mehr als budgetiert – statt der veranschlagten 17,4 Mio. nahm Rhein­eck 19,1 Millionen Franken ein.

Eine Punktlandung gab’s bei den Steuereinnahmen von natürlichen Personen, wo die Voraussage bis auf 586.80 Franken ­zutraf. Fast doppelt so viel wie ­erwartet, brachten die Grundstückgewinnsteuern ein. Auf der Ausgabeseite fällt auf, dass die soziale Wohlfahrt deutlich höher budgetiert war als sie tatsächlich gekostet hat. Wobei Stadtpräsident Urs Müller betont, dass Rheineck als städtisches Gebiet viel mehr Sozialkosten zu tragen habe als umliegende Gemeinden: «Beeinflussen können wir die Sozialausgaben nicht, letztes Jahr hatten wir auch das Glück des Tüchtigen.»

Trotz budgetiertem Verlust gibt’s eine Steuersenkung

Jeden auffälligen Budgetposten kommentiert Urs Müller sehr präzis, deshalb bleiben Fragen zur Jahresrechnung bzw. dem Budget aus. Obschon der Stadtrat in diesem Jahr mit einem Verlust von rund 1,1 Millionen Franken rechnet, senkt er den Steuerfuss von 119 auf 113%.

Im Jahresbericht schreibt der Stadtpräsident, dass die finanzielle Ausgangslage von Rhein­eck herausfordernd bleibe: «Bezüglich Steuerkraft liegt Rhein­eck mit einem Durchschnitt von 2060 Franken pro Einwohner bzw. Einwohnerin nur auf dem 62. Rang von 77 Gemeinden im Kanton.»

Gerade deshalb sei es für den Stadtrat wichtig, dass Erschliessungs- und Entwicklungsprojekte zügig vorangetrieben werden: «Prosperität kommt nicht von selbst, sie erfordert Investitionen.» Zwischen den Zeilen ist durchaus herauszulesen, dass Müller in Rheineck auch bremsende Kräfte wahrnimmt.

Allein für den Neubau bzw. die Sanierung von Kanalisationen sind 2023 mehr als eine halbe Million Franken vorgesehen. Geplant sind auch neue Kandelaber für 172'000 Franken, um die «Stromfresserlampen» (Müller) schneller als geplant zu ersetzen.

Schulschwänzen im ganz grossen Stil

Die Schulkommissionspräsiden­tin Angelika Margadant berichtete von der Rückkehr zum Normalbetrieb nach den Corona- Massnahmen. Der Budgetposten Bildung kostete die Stadt 138'000 Franken mehr als vorgesehen, wovon allein 90'000 Franken auf höhere Energiepreise entfielen. Zu schaffen machen der Schule auch die zunehmenden sprachlichen und sozialen Defizite von Schülerinnen und Schülern sowie – ein neues Problem – der «Schulabsentismus». Bedeutet im Klartext: Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zur Schule kommen: «Im Ex­tremfall muss die Polizei eingesetzt werden.»

Insgesamt zeigt sich Margadant aber zufrieden mit der Entwicklung der Schule. Die Schülerzahlen, die zwischen 2013 und 2020 einbrachen, stagnieren derzeit knapp unter 300, steigen gemäss Prognose in den nächsten sechs Jahren wieder deutlich an. Die Bürgerversammlung wird am Montag, 20. März, um 20 Uhr im «Hecht»-Saal stattfinden, ein umstrittenes Sachgeschäft ist nicht auszumachen.

An der Vorversammlung nutzten zwei Bürger die Gelegenheit, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Eugen Rüesch stört sich daran, dass in der Nacht die Lichter gelöscht werden: «Die Ersparnis ist minim und die gross angekündigte Energie­krise ist nicht eingetreten, da könnte man mit Blick auf die Sicherheit die LED-Leuchten einschalten.» Ohne künstliches Licht sei es in der Nacht im Winter zappenduster: «Ich benötigte nach dem Kochkurs eine Taschenlampe, damit ich den Heimweg wieder fand.» Müller erwiderte, dass der kantonale Fachstab Energieman­gellage bald wieder tage: «Auch aufgrund seiner Einschätzung werden wir entscheiden, wie es mit der Beleuchtung weitergeht.»

Das Tor nach Rheineck ist wenig einladend

Ernst Züst erinnerte mit Bil­dern an Rheineck um 1900. «Damals lag das Städtli noch nahe am Wasser.» Bahnlinie, Rheindurchstich bei Fussach und Autobahn haben Rheineck immer mehr vom Rhein getrennt. Mit dem Ergebnis, so Züst, «dass Rheineck ein wunderschönes Naherholungsgebiet hat, das auch von vielen Velofahrerinnen und Velofahrern besucht wird.» Mit dem Makel, dass sie an Rheineck vorbeifahren, ohne das Städtli überhaupt wahrzunehmen. «Deshalb wünsche ich mir eine deutliche Aufwertung der Schifflände.» Müller erkennt das Potenzial von jährlich 250'000 vorbeikommenden Velofahrenden. Aber die Parzelle Schifflände gehöre dem Bund: «Und es ist nicht einfach, auf dem Grundstück eines Besitzers etwas zu bauen, worauf dieser nicht schnitzig ist.»

