Kriessern rodet Bäume im «Sex-Wäldli» beim Autobahn-Rastplatz

Vorversammlung Kriessern rodet etliche Bäume im «Sex-Wäldli» beim Autobahn-Rastplatz An der Kriessner Vorversammlung kamen das Wäldli, eine gefällte Eiche, Schulprojekte und der Kauf einer Firma durch die politische Gemeinde zur Sprache.

In unmittelbarer Nähe zum Autobahn-Rastplatz wurden 50 bis 60 Bäume gefällt. Bild: Gert Bruderer

Organisiert hat die Veranstaltung wie immer Jürg Dietsche im Namen der Mitte-Partei. Der Kriessner hat den Job vor zwei Jahrzehnten von Boris Tschirky übernommen. Seither kümmert er sich darum, dass vor den Bürgerversammlungen alle Korporationen, deren Geschäfte (auch oder ausschliesslich) Kriessern betreffen, über Aktuelles informieren. Aktuell ist das zum Beispiel das Projekt eines Doppelkindergartens samt integriertem Musikzentrum in Montlingen, das in Kriessern kaum zu reden gibt. Primarschulrätin Monika Baumgartner sagt: «Das ist in der Gemeinde Oberriet das Schöne: Kommt es darauf an, steht man zusammen.» Sie kann sich nicht erinnern, dass die Bürgerschaft der politischen Gemeinde jemals ein grösseres und wichtiges Projekt in einem der fünf Dörfer oder einen Beitrag an solch ein Projekt abgelehnt hätte.