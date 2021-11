RC Oberriet-Grabs: Vorhang auf für Final-Hinkampf

RINGEN Vorhang auf für Final-Hinkampf Der RC Oberriet-Grabs bestreitet am Samstagabend in Brunnen den ersten Kampf des Challenge-League-Finals. 12.11.2021, 05.00 Uhr

Roman Kehl (in Rot) holte gegen Tuggen zwei 4:0-Siege. Bild: pd

Nach zwei souveränen Halbfinals steht der Ringerclub Oberriet-Grabs am Samstag der RR Brunnen gegenüber. Auswärts wollen die Ostschweizer den ersten Schritt zum Titel in der Challenge League machen.

Obwohl Oberriet-Grabs und Brunnen bereits zweimal aufeinandertrafen, ist der Kampf vom Samstag ein anderer Showdown. Beide Mannschaften haben ihre Halbfinals deutlich gewonnen: Brunnen bezwang die RS Sense mit einem Gesamtscore von 61:18, der RCOG brillierte gegen Tuggen mit 62:15.

Die mangelnden Prüfsteine machen Prognose schwierig

Beim Betrachten dieser Resultate scheint es schwierig, einen Favoriten auszumachen – beide Teams wurden in ihren Halb­finals nicht wirklich auf die Probe gestellt. Es bleibt somit nur der Blick auf die beiden Gruppenphasen-Begegnungen. Diese entschied der RCOG jeweils für sich; den Hinkampf knapp mit 22:18, die Rückrunde überraschend deutlicher 22:12. Ein simples Analysieren dieser Resultate genügt, um die Ambitionen für die zwei Finalbegegnungen zu erfassen.

Für Oberriet-Grabs gilt es, gegen Brunnens Trümpfe möglichst wenig abzugeben und deren Schwächen kaltblütig auszunutzen. Dafür müssen erstmals Brunnens Trümpfe ausgemacht werden. Da sind etwa die Doppellizenzringer Sergio Gamma und Saya Brunner. Beide zeigten bisher im Leichtgewicht gute Leistungen und scheinen für die Finals in Topform. Apropos Topform: Acht Siege in acht Begegnungen ist die Bilanz des Führenden im Challenge-League- Einzelklassement, Maithem Abd Al Sada. Der Kaderathlet scheint momentan bis 70kg wie auf Schienen zu gleiten. Es bleibt abzuwarten, ob sein Vorwärtsgang am Samstag gestoppt werden kann.

Auch die Brüder Von Euw gehören zu den Assen

An zwei Namen kommt man beim Aufzählen der Brunner Asse definitiv auch nicht vorbei: Die Brüder Von Euw werden ihren Platz im Schwergewicht gebucht haben. Der jüngere, Thomas Von Euw, gewann an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften zweifach Edelmetall und konnte in sieben Liga-Begegnungen sechsmal gewinnen. Damian Von Euw trainierte im Herbst hauptsächlich in der russischen Hauptstadt Moskau und nahm vor zwei Wochen an den U-23-Weltmeisterschaften in Belgrad teil. Pünktlich zum Final scheint auch er zurück im Brunner Aufgebot zu stehen.

Die Brunner erhoben mit zwei Kampfansagen im Halbfinal ihren Anspruch auf den Sieg der Challenge League. Verstecken müssen sich die Oberriet- Grabser jedoch bestimmt nicht. Sie werden alles daran setzen, den Schwyzern in den Finalkämpfen die Niederlagen drei und vier zuzufügen. (mz)

Der RCOG organisiert für den Kampf in Brunnen einen Fancar mit Abfahrt am Samstagnachmittag. Wer mitfahren will, kann sich unter Telefon 079-407-53-64 bei Peter Eggenberger melden.