Gefährliche Wanderroute: 99 Schulkinder im Vorarlberg geborgen

Was im Internet als klassische Feierabendrunde angepriesen wurde, entpuppte sich als anspruchsvolle Wanderroute – besonders unter widrigen Wetterbedingungen. Am Dienstagnachmittag mussten acht Lehrpersonen und 99 Kinder in einem Grosseinsatz im Vorarlberg geborgen werden.

FM1 Today 08.06.2022, 10.14 Uhr