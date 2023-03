Verschuldung Ortsgemeinde Au erntet scharfe Kritik wegen Bodenkauf An der Ortsbürgerversammlung ist eine Debatte entbrannt. Ein ehemaliger Ortsgemeindepräsident wirft dem aktuellen vor, mit einem Bodengeschäft leichtfertig Verschuldung in Kauf zu nehmen. Letzterer widerspricht. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ortsgemeinde Au kauft den Boden, auf dem die Stadler AG ihren Sitz hat. Dieses Vorhaben hat eine Diskussion ausgelöst. Bild: Monika Von der Linden

Am vergangenen Freitag haben sich die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger von Au zur jährlichen Versammlung getroffen. Zu reden gegeben hat ein Bodengeschäft mit der Stadler Blechtechnik AG (Ausgabe vom 7. März). Die Firma möchte in der «Spiegleren» bauen. Weil das dafür vorgesehene Grundstück für den geplanten Neubau zu klein ist, erwirbt Geschäftsführer Urs Stadler eine danebenliegende Parzelle. Verkäuferin ist die Ortsgemeinde Au. Diese kauft im Gegenzug das heutige Firmenareal der Firma Stadler an der Wieslistrasse.

Ex-Präsident kritisiert Verschuldung

An der Ortsbürgerversammlung hat in der Person von Arthur «Thuri» Messmer nun ausgerechnet ein ehemaliger Ortsgemeindepräsident dieses Vorhaben kritisiert. Bis 2020 war er 28 Jahre im Ortsgemeinderat, davon 16 Jahre als Präsident. Jetzt sagt er: «Die Ortsgemeinde hat sich in den vergangenen 30 Jahren nie verschuldet. Und jetzt tut sie das mit diesem Landkauf ohne Not.» Für das Grundstück an der Wieslistrasse bezahlt sie einen Preis in der Höhe von 5,1 Millionen Franken.

Tatsächlich müsse sich die Ortsgemeinde durch den Bodenkauf verschulden, sagt Chris­toph Kempter, der seit November 2022 Ortsgemeindepräsident ist. Und: «Dass wir uns verschulden müssen, hat aber damit zu tun, dass in der Vergangenheit zu viele Ausgaben und kaum Rückstellungen gemacht wurden.» An der Ortsbürgerversammlung hat Thuri Messmer dem widersprochen. Er sagt: «Wir haben mit dem Kauf einer Liegenschaft an der Walzenhausenstrasse und einer Rennovation an der Bachstrasse sehr wohl Rückstellungen gemacht.» Diese Kritik lässt Christoph Kempter nur teilweise gelten. Während der Liegenschaftskauf tatsächlich ertragsgenerierende Investition sei, treffe dies auf Renovationsarbeiten nicht zu. Er sagt: «Renovationen sind werterhaltend, nicht wertvermehrend. Darum sind sie nicht als Rückstellungen zu betrachten.»

Den Kauf des Grundstücks an der Wieslistrasse begründet der Ortsgemeinderat strategisch: Er erweitert die Funkenwiese beim Dorfeingang. «Damit erhalten wir eine grosse Landfläche mit riesigem Potenzial und Opportunitäten, wie es sie im Rheintal selten gibt», sagt Christoph Kempter. Auf der Fläche könne dereinst Wohnraum oder stilles Gewerbe in Autobahnnähe entstehen. Mit ei­ner entsprechenden Einzonung könne die Ortsgemeinde jetzt entscheiden, ob auf dem Land Industrie- oder Gewerbefläche entsteht und somit auf lange Sicht Weichen stellen. Diese Gelegenheit habe man sich nicht entgehen lassen wollen, sagt der Ortsgemeindepräsident.

Knappe Mehrheit für Landkauf

Schliesslich ist es an der Ortsbürgerversammlung zur Abstimmung gekommen. Die Stimmenden folgten mit einer knappen Mehrheit dem Antrag der Ortsgemeinde und hiessen Budget und den Erwerb des Grundstücks gut. Die Ortsgemeinde kann damit mit der Firma Stadler verhandeln. Obwohl anderer Meinung, akzeptiert Messmer nun das Resultat. «Ich habe meine Sichtweise präsentiert – und die Bürgerversammlung hat entschieden. Somit ist die Sache für mich in Ordnung», sagt er.

Ortsgemeinde und Stadler teilen sich Kosten

Zudem angenommen haben die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger den Zusatzantrag, den Kurt Zellweger eingebracht hatte. Demzufolge wird die Ortsgemeinde nicht wie von ihr vorgesehen die Kosten für die Besei­tigung von Altlasten im Boden vollständig übernehmen. Stattdessen sollen sich Ortsgemeinde und die Stadler Blechtechnik AG den von Experten geschätzten Betrag von maximal 170000 Franken je zur Hälfte teilen.

Urs Stadler, der Geschäftsführer der Firma Stadler war ebenfalls im Saal. Als Nicht-­Ortsbürger hatte er keine Stimmberechtigung. Zufriedenstellend sei das Ergebnis für ihn insoweit, als dass Landkauf und -verkauf genehmigt wurden. Einen «Wermutstropfen» nennt er die Teilung der Kosten für die Altlasten. «Ich bin sicher, dass wir das Geschäft zum Abschluss bringen», sagt Urs Stadler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen