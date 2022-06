Altstätten gegen Langzeitparkieren: Deshalb gibt's neue Parkuhren

leben auf der strasse «Es kann jeden treffen»: Der Arboner Obdachlose erzählt seine Geschichte

Er spielt Playstation, hat ein Sofa und eine Matratze. Essen tut er kalt. Von Juni bis Ende August wäscht er sich im See, Kleider hat er immer die gleichen an. Dario* trifft ein besonderes Schicksal: Er lebt in Steinach und Arbon auf der Strasse und ist wohl der einzige Obdachlose in der Gegend.