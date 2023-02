Vereinigung Jetzt sind sie Schwestern: Nun hat auch das St.Galler Rheintal einen Soroptimist Club 22 Rheintaler Frauen feierten die Aufnahme in das Netzwerk von Soroptimist International. Sie verfolgen klare Ziele. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Fünf der 22 Mitglieder: Irene Schocher, Gemeindepräsidentin Rüthi (von links), Sonja Arnold, Fachstelle Integration, Christa Köppel, Gemeindepräsidentin Widnau, Sarah Peter Vogt, Consulting/Coaching, und Sabina Saggioro, Geschäftsleiterin Verein St.Galler Rheintal. Bilder: Hildegard Bickel

Was für die Männer der Lions- oder Rotaryclub, ist für Frauen Soroptimist. Der Name der weltweit grössten Vereinigung berufstätiger Frauen leitet sich vom Lateinischen ab – sorores optimae «die besten Schwestern». Nun hat auch das St.Galler Rheintal einen Soroptimist Club. «Wir haben hier so viel Frauenpower», sagte Präsidentin Christa Köppel. «Frauen, die beruflich, politisch und gesellschaftlich engagiert sind. Es ist wichtig, uns zu vernetzen und sichtbar zu werden.»

Sie sei etwas erstaunt, dass es noch keine Frauen in den traditionellen Serviceclubs gebe. Mit Humor sagte sie: «Deshalb haben wir entschieden, einen Frauen-Serviceclub zu gründen. So müssen die Männer-Serviceclubs nicht mehr lang und breit diskutieren, ob sie Frauen aufnehmen möchten.»

Rituale und internationale Gäste prägen Gründung

Festlich gekleidet und gut gelaunt trafen die 22 Gründungsmitglieder am Samstagnachmittag im Widebaumsaal im «Metropol» in Widnau ein. Nach der Vorbereitung, die sich über zwei Jahre zog, war die Charterfeier ein Anlass von besonderer Freude. Gäste aus der Schweiz, Vorarlberg, Liechtenstein, Deutschland und Luxemburg nahmen teil. Catherine Schuppli, Präsidentin Soroptimist International Schweiz, rief die Vision solidarischen Handelns in Erinnerung: «Yes, we care.» Nach einem vorgegebenen Ablauf mit Kerzenzeremonie und Überreichung der Charterurkunde wurde schliesslich jede der Frauen vorgestellt und auf die Bühne gebeten. «Bereits gibt es eine Liste von weiteren interessierten Frauen, die sich im Club generationenübergreifend engagieren möchten», sagte Christa Köppel.

Klaus Brammertz, Kiwanis-Club.

Als Patin des Clubs sprach Sabine Greiser zu den Frauen. Mit der Gründung des Clubs St.Galler Rheintal schliesse sich ein weisser Fleck auf der soroptimistischen Landkarte. Vertreterinnen benachbarter Serviceclubs überbrachten Grussbotschaften. Musikalisch begleitete das Trio Daniel Rieser den Anlass, als Spoken Word Artistin trat Leila Zimmermann auf. Auch einige Männer waren anwesend, die ihre lokalen Serviceclubs vertraten. Etwa Klaus Brammertz, Kiwanis Club, Bruno Seelos, Rotary Rheintal, oder Ralph Heule der Lions, der das gleiche Ziel dieser Clubs betonte: der Allgemeinheit zu dienen.

Gleichberechtigung spielt eine wichtige Rolle

Im Saal war Aufbruchstimmung spürbar und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Auf dieser Basis wollen die Frauen sich aktiv für Projekte einsetzen, welche die Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen verbessern. Es gehört zur Tradition der Soroptimistinnen, lokale, regionale oder auch internationale Projekte zu unterstützen.

Die Rheintalerinnen haben drei Projekte gewählt mit dem gemeinsamen Nenner «Wasser». Jahrhundertelang war es Aufgabe der Frauen, das Wasser bei den Brunnen zu holen. Dort ergaben sich Gespräche und Bekanntschaften. Wasser war für das Rheintal schon immer ein wichtiges Thema. Der Rhein prägt das Tal und auch die Menschen, die hier wohnen. So unterstützt der Club St.Galler Rheintal zum einen ideell das Hochwasserschutzprojekt Rhesi. Finanziell fördert der Club einen Schwimmkurs für geflüchtete und armutsbetroffene Frauen des Vereins Akin, den Studierende gründeten. Ebenfalls fliessen finanzielle Beiträge in den Bau von Wasserleitungen in Kirgistan, ein Projekt, mit dem Vorstandsmitglied Katerina Zäch vertraut ist. «Im Club sind Frauen, die gern Spuren hinterlassen», sagte Christa Köppel. Weshalb sie das Amt der Präsidentin übernommen habe, diese Frage quittiert sie mit Lachen und sagt: «Mit meinem beruflichen Hintergrund habe ich eine gewisse Anfälligkeit, solche Ämter anzunehmen. Und mir taugt es, mit diesen Frauen zusammen zu arbeiten.»

Einheimische und Gäste aus allen Landesteilen tauschten sich aus.

Im Vorstand unterstützen sie Margit Bartl-Frank, Programmverantwortliche und Vizepräsidentin, Andrea Hofacker, Aktuarin, Katerina Zäch-Kozlova, Kassierin und Marlene Engler, Kommunikationsverantwortliche. Sonja Arnold, die wichtige Vorarbeiten zur Clubgründung leistete, ist Revisorin. Die Mitglieder treffen sich einmal im Monat im Hotel Forum in Widnau. Mitglied kann werden, wer vorgängig an den Treffen war und in der Folge eingeladen wird.

Hinweis www.soroptimist-sgrheintal.ch

