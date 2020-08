Vereinigt gegen schlechte Gerüche oder wie es zum Bau der ARA Rosenbergsau gekommen ist 1970 wurde der Grundstein des seinerzeit grössten Gemeinschaftswerkes der Region gelegt – der ARA Rosenbergsau. Benjamin Schmid 18.08.2020, 05.00 Uhr

Ende Juli 1970 starteten die Bauarbeiten der ARA Rosenbergsau. 17'000 Kubikmeter Erdmaterial mussten ausgehoben werden, bevor der Baugrund mittels eines sogenannten Kiesrüttelverfahrens verdichtet wurde. Bild: pd

Am Montag, 27. Juli 1970, kündete das Gebrüll der Traxmotoren, das Quietschen der Baggerseile und das geduldige Gebrumm der Lastwagen davon, dass in der Rosenbergsau mit den Vorarbeiten für den Bau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) begonnen wurde. Während die Erstellung der zahlreichen Sammelkanäle und Pumpstationen zum Teil schon abgeschlossen war, wurden ab August 1970 die Arbeiten für die eigentliche Kläranlage in Angriff genommen. Sie bildet seither die Auffangzentrale für sämtliche Abwässer der Gemeinden Au, Berneck, Widnau, Balgach, Rebstein und Marbach, die sich für die Verwirklichung des grössten Rheintaler Gemeinschaftswerkes zu einem Zweckverband zusammengeschlossen haben.