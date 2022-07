Verein Zwei Highlights vor der Sommerpause für den Männerchor Au Berneck Die beiden letzten Proben des Männerchors Au Berneck hatten hohen Erinnerungswert: Eine Probe fand unter freiem Himmel statt, die andere war verbunden mit der Hauptversammlung des Vereins. 15.07.2022, 05.00 Uhr

Der neue Dirigent Mihai Alexa (links) an seiner ersten Freiluftprobe mit dem Männerchor Au Berneck. Bild: PD

Laut Statuten des Männerchors Au Berneck muss der Dirigent von den aktiven Sängern gewählt werden. Entweder an der offi­ziellen oder einer ausserordentlichen HV. Deshalb fand eine ausserordentliche HV statt. Als erster Programmpunkt wurde jedoch Neusänger Alexej Neu­bauer offiziell als Neumitglied in den Verein aufgenommen.

Der Wahl des neuen musi­kalischen Leiters gingen einige Wochen des gegenseitigen Kennenlernens voraus – inklusive dem erfolgreichen Auftritt am Schweizer Gesangsfestival in Gossau. So erstaunt es nicht, dass Mihai Alexa einstimmig und mit grossem Applaus als Dirigent des Männerchors Au Berneck offiziell bestätigt wurde.

Zudem konnte Tagespräsident Charles Martignoni ein langjähriges und treues Mitglied ehren: Mit träfen Worten zu seinen zahlreichen Verdiensten rund um den Verein überreichte er Paul Sieber die Ehrenurkunde der Chorvereinigung Rheintal für 25 aktive Sängerjahre und eine personalisierte Pfeffermühle.

Chorprobe unter freiem Himmel

Eine Woche später war die Sängerschar bei Paul Sieber eingeladen. Im stimmungsvollen Garten des neuen Veterans der Chorvereinigung Rheintal wurde geprobt. Nach einem kurzen Apéro rief Dirigent Mihai Alexa die Barden zur Choraufstellung. Wie in einer regulären Probe wurde eingeturnt und eingesungen. Und der neue musikalische Leiter liess es sich nicht nehmen, den einen oder anderen Vortrag zu unterbrechen, um auf Verbesserungspotenzial hinzuweisen.

Nach dem ersten Probenblock wurden die Sänger mit Würsten und kühlen Getränken verwöhnt. Auch durch ein paar Regentropfen liessen sich die Anwesenden die Stimmung nicht verderben. So erstaunt es nicht, dass die Männer anschliessend die wunderbaren Akkordeonmelodien von Mihai Alexa bis zum letzten Ton genossen. Die erste Probe nach den Sommerferien findet am Donnerstag, 18. August, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarreiheim in Au statt. Interessierte Sänger sind dazu eingeladen. (pd)