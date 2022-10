Sierro wird der Siegermuni am Verbandsschwingfest in Altstätten

Verbandsschwingfest Sierro wird der Siegermuni am kommenden Rheintal-Oberländischen Verbandsschwingfests in Altstätten Anfang April des nächsten Jahres wird Altstätten zur Bühne des Rheintal-Oberländischen Verbandsschwingfests. Nun ist bekannt, wie der Siegermuni aussieht und wie er heisst. 27.10.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich auf das bevorstehende Schwingerspektakel in Altstätten (von links): Robert Hutter (Präsident des Schwingklubs Mittelrheintal), Beda Coray (OK-Präsident), Albert Steger (Züchter) und Ruedi Mattle (Stadtpräsident). Bild: PD

Es dauert noch ein gutes halbes Jahr, dann eröffnet das Rheintal-Oberländische Verbandsschwingfest (ROVS) in Altstätten offiziell die Freiluft-Schwingsaison. 120 Schwinger aus dem Kanton St.Gallen und weiteren Teilen der Nordostschweiz werden am Sonntag, 2. April 2023, in die Schwingerhosen steigen und sich auf dem Gelände beim Schulhaus Schöntal messen.