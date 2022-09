Städtlifäscht Altstätten zeigt seine Vielfalt

Veranstaltung Von Bogenschiessen bis Silent-Disco: Altstätten zeigt seine Vielfalt am Städtlifäscht Vereine sowie Künstlerinnen und Künstler präsentierten am Städtlifäscht ihre Fantasie und ihr Talent. Die Festlichkeiten passten zur Stadt: Altstätten zeigte, was es hat. Aber es machte das ohne drei Ausrufezeichen – bescheiden. Yves Solenthaler 05.09.2022, 05.00 Uhr

Die Zuschauerinnen und Zuschauer am Städtlifäscht sind begeistert und zeigen das mit dem Handylicht. Gibt auch weniger heisse Finger als früher mit dem Feuerzeug. Bilder: Yves Solenthaler

Das Städtlifäscht wurde an beiden Tagen von Tausenden Menschen besucht, die Gassen in der Altstadt waren voller Gäste und auch die Zelte, in denen Restaurants und Vereine ihre Köstlichkeiten feilboten, waren meist gefüllt. Das Wetter spielte auch mit, um nochmals zwei Tage und auch Nächte draussen zu verbringen. Zwei kurze Regenschauer am Samstag verdarben niemandem die Laune.