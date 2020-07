Veränderungen im Vorstand der Heilpädagogischen Vereinigung Rheintal Jürg Lutz und Romuald Maier sind neu im Vorstand der Heilpädagogischen Vereinigung. 08.07.2020, 05.00 Uhr

Romuald Maier (links) und Jürg Lutz wurden den Mitarbeitenden im Juli schon vorgestellt. Bild: pd

(pd) Die auf den 13. Mai geplante 59. Vereinsversammlung der Heilpädagogischen Vereinigung Rheintal, Trägerverein der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg (HPS) und des Logopädischen Diensts Mittelrheintal (LDM), konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Mitglieder wurden frühzeitig vorinformiert, die Vereinsversammlung erfolgte auf schriftlichem Weg mit Abstimmungskarten.

Die Mitglieder wurden vorab ebenfalls über die überarbeiteten Statuten und das neu ausgearbeitete Vergütungs- und Spesenreglement für den Vorstand der HPV orientiert. Diesen Punkten stimmten die Mitglieder mit 76 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen zu.

Die Betriebsrechnung 2019 der HPS schliesst mit einem Aufwand von 5,84 Mio. Franken und einem Ertrag von 5,62 Mio. Fr. ab. So resultiert ein negatives Betriebsergebnis von 213116 Franken. Die Kosten pro Schüler waren mit 66300 Fr. etwas höher als im Vorjahr (63900 Fr.). Für das nächste Jahr sind 5,73 Mio. Fr. Aufwand budgetiert.

Der LDM schloss die Rechnung 2019 mit einem Aufwand und einem Ertrag von 1,31 Mio. Franken. Weil der ganze Aufwand durch die angeschlossenen Schulgemeinden gedeckt ist, ergibt sich jeweils eine ausgeglichene Rechnung. Für das nächste Jahr ist der Aufwand mit 1,41 Mio. Fr. budgetiert.

Die Rechnungen wurden einstimmig genehmigt, die Budgets gutgeheissen. Der Jahresbericht und Informationen über die HPS gibt es unter www.hps-heerbrugg.ch.

Im letzten Jahr gab es Spenden von 6975 Franken

Der Vorstand widmete sich zuletzt neben der Statutenrevision intensiv der Organisationsentwicklung. Mit der Ausarbeitung des Organisationsreglements wurde eine Verstärkung des Vorstandes als sinnvoll erachtet. Innert kurzer Zeit fand der Verein zwei Personen: Der Vorstand schlug so auf die Versammlung hin Jürg Lutz (Kürzlich pensionierter Schulleiter) und Romuald Maier (Rechtsanwalt und Notar), beide wohnhaft in Heerbrugg, zur Wahl vor. Der Vorstand war über die Zustimmung der Mitglieder erfreut. Dank der gelockerten Massnahmen konnten die neuen Vorstandsmitglieder am Schulschlussessen vom 3. Juli den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HPS und des LDM bereits persönlich vorgestellt werden.

Im letzten Jahr durfte der Verein mit 6975 Fr. wieder eine vergleichbare Summe an Mitgliederbeiträgen (die gleich bleiben) entgegennehmen. Anmeldungen werden über das Sekretariat (071 727 20 90) oder per E-Mail sekretariat@hps-heer brugg.ch bearbeitet. Das Wohlwollen der Spender erlaubt, den Schülern ausserordentliche Erlebnisse zu ermöglichen und nicht budgetierte Anschaffungen zu tätigen.