Berneck: Vandalen zerstören Holzskulpturen am «Hexenwegli» in Husen Ernst Gepp hat im Wald oberhalb von Berneck insgesamt 35 Skulpturen geschnitzt. Viele wurden mutwillig beschädigt. Susi Miara 17.04.2020, 05.00 Uhr

Dem Buddha (Bild 1) wurde die Nase abgeschlagen (Bild 2). Der Totenkopf (Bild 3) wurde mit Gewalt herausgerissen und den Hang hinunter gestossen. Er liegt 50 Meter weiter unten. Die Spuren sind noch gut zu sehen (Bild 4). Die Figur mit dem Hut (Bild 5) ist ganz verschwunden.

Vor elf Jahren begann Ernst Gepp aus Heerbrugg mit einem aussergewöhnlichen Hobby. Im Waldgebiet Kalchofen ob Berneck hat er bis jetzt 35 Figuren in gefallene Baumstämme geschnitzt. Mit spezieller Carvingsäge, Schutzbrille, Gehörschutz und schnittfester Hose ausgerüstet, hat er täglich zwei bis drei Stunden gearbeitet.

Rund 15 Kilo schleppte er in seinem Rucksack in den Wald. Material brauchte er keines, dieses fand er vor Ort. Sobald er einen gefallenen Baumstamm sah, wusste er sofort, welche Figur er daraus schnitzen wollte. Für seine Arbeiten hat er von vielen Spaziergängern Komplimente erhalten.

Mit Meissel und Hammer im Wald unterwegs

Kürzlich rief ihn ein Künstler­kollege an und informierte ihn darüber, dass einige seiner Figuren beschädigt seien. «Ich dachte zuerst, die Natur habe sich das Holz seiner Skulpturen zurückerobert», sagt Ernst Gepp. Vor Ort musste er aber feststellen, dass die Skulpturen böswillig beschädigt, zerstört und sogar beseitigt worden sind. Der grossen Buddha-Skulptur wurde die Nase, dem «Häsli» die Zähne abgeschlagen. «Dies war nur mit Meissel und Hammer möglich», sagt Ernst Gepp. Auch die geschliffenen Steine in den Augen des Augenbaums wurden vermutlich mit Hammer und Meissel zertrümmert und entfernt. Die Totenkopfskulptur sei sogar mit Gewalt entfernt worden. Sie liege nun am Fuss der Waldböschung, 50 Meter weiter unten. Die Figur «Mann mit Hut» vermisst Ernst Gepp komplett. Dort, wo sie stand, ist der Platz jetzt leer.

Ernst Gepp ist traurig und wütend. Er könne sich den Grund dieser Zerstörungswut nicht vorstellen. Er ist überzeugt: «Der oder die Täter hatten Werkzeuge dabei und gingen mit der Absicht, die Skulpturen zu zerstören, in den Wald.» Weitere Skulpturen hat er auch im Oberbuchholz. Ein Kontrollgang dort habe gezeigt, dass diese in Ordnung sind.

Käferholz wurde im Wald gefällt

Auch Revierförster Josef Benz kann sich nicht vorstellen, wer so etwas macht. Wegen Borkenkäfern seien zwar in diesem Gebiet durch die waldoekologiekuster gmbh aus Diepoldsau Rottannen gefällt worden, und es sei auch möglich, dass bei den Arbeiten etwas kaputt gehen könne. Böswillige Zerstörung durch die Arbeiter schliesst er aber aus.

Dies bestätigt auch Alfred Kuster. Die Waldarbeiten fanden bereits vor zweieinhalb Jahren statt und er könne sich auch an zwei Skulpturen erinnern. «Diese waren aber unseren Arbeiten nicht im Weg und wurden von uns auch nicht beschädigt.» Auch er rätselt, warum jemand so etwas tut. «Entweder war es Frustbewältigung oder irgend jemandem, vielleicht ei­nem Mitglied einer Sekte, gefielen die Figuren nicht.»