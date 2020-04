Vandalen beschädigen in Kriessern mehrmals einen restaurierten Bauwagen und zünden Kinderspielzeug an Der restaurierte Bauwagen von Stefan Hutter wurde wiederholt von Vandalen heimgesucht. Susi Miara 20.04.2020, 07.23 Uhr

Die Sprayereien und Beschädigungen nahmen kein Ende. Bild: pd

Vor drei Jahren hat Stefan Hutter aus Kriessern einen alten Bauwagen gekauft und liebevoll restauriert. Etliche Abende war er an der Arbeit. Er hat den Wagen mit Holz getäfert, Fenster eingebaut und von aussen eine Metallfassade angebracht. «Als wir dann noch einen geeigneten Standort am Kiesfang in Marbach gefunden hatten, waren wir überglücklich», sagt Stefan Hutter.