Unterhaltung des Jodlerklubs Altstätten lädt zum Tanz Der Jodlerklub Altstätten befindet sich im Vorbereitungsendspurt für die Unterhaltung, die am Samstag, 26., und am Sonntag, 27. Oktober, im «Sonnen»-Saal stattfindet.

Die Theatergruppe des Jodlerklubs ist parat. (Bild: pd)

Dabei wird unter der Leitung von Hedy Fitze ein buntes Liederprogramm präsentiert. Auch die Kleinformationen des Klubs werden mit viel Freude und Elan ihre Darbietungen zeigen. Anschliessend wird die Theatergruppe unter der Regie von Andreas Popp das Stück «De Pfarrer und de Schelm» aufführen.

In diesem versucht der Pfarrer während zwei Akten, den Dieb Tschoni Meier zu einem besseren Lebenswandel zu bekehren. Auch eine Tombola gibt es. Am Samstagabend wird nach dem Unterhaltungsteil zum Tanz mit der Formation Nachtfalter eingeladen. Die Türen des «Sonnen»-Saals werden am Samstag um 18.30 und am Sonntag um 12.30 Uhr geöffnet. (pd)