Musikverein Konkordia Au: Musiktage und neue Uniform

Unteres Rheintal Musikverein Konkordia: Nach einem Jahr Pause wieder eine physische Hauptversammlung Im Mai veranstaltet der MV Konkordia Au die Rheintaler Kreismusiktage. Dabei präsentieren die Auer Musikanten ihre neue Uniform. 11.11.2021, 05.00 Uhr

Die Musikanntinnen und Musikanten sind beschenkt worden. Bild: PD

Der Musikverein Konkordia Au führte Ende Oktober die Hauptversammlung durch. Die Präsidentin Claudia Bleisch durfte rund 50 Aktivmitglieder begrüssen und zwei neue Mitglieder im Verein willkommen heissen – zwei Musikantinnen aus der eigenen Jugendmusik. Während der Hauptversammlung blickten die Musikanten gemeinsam auf ein weiteres spezielles Vereinsjahr zurück.

Trotz den teils sehr strikten Regeln für Musikvereine wurde laufend in Ensembles musiziert, einige bewährte Anlässe wie die Kilbi durchgeführt und spezielle Aktionen kreiert – wie beispielsweise der musikalische Adventskalender. Auch die Nachwuchsformationen PopKorn und die Jugendmusik Au-Berneck-Heerbrugg hatten im letzten Jahr mehrere Auftritte. Bereits am 22. Januar 2022 steht der nächste Grossanlass an. Unter dem Motto «Uniformrückgabe – Achtung, fertig, abgeh» laden die Auer Musikanten zum abwechslungsreichen Unterhaltungsabend ein. Das Programm verspricht einige Überraschungen.

Weder-Metzler und Bischof werden Ehrenmitglieder

Beim Apéro nach der offiziellen Versammlung hatte die Präsidentin das Vergnügen, drei Musikanten für langjähriges Musizieren zu ehren. Michael Hahn ist seit zehn Jahren Mitglied des MV Konkordia Au. Als Ehrenmitglied wurden Michaela Weder-Metzler und Benno Bischof ernannt. Zudem erhielten gleich mehrere Musikanten für den fleissigen Probebesuch, trotz dem schwierigen Jahr, ein kleines Präsent. Nach dem Apéro folgte ein geselliger Abend mit einem leckeren Abendessen.

Im kommenden Vereinsjahr stehen für die Auer Musikanten zwei Highlights an: Einerseits veranstalten die Auer Musikanten vom 20. bis 22. Mai die Rheintaler Kreismusiktage, andererseits dürfen sie an diesem Event eine neue Uniform präsentieren. Die Planungen laufen auf Hochtouren: Die Uniformen sind ausgemessen und bestellt, das Festgelände sowie das Rahmenprogramm organisiert und die Rheintaler Vereine zur Teilnahme eingeladen. Jetzt folgt noch die Detailplanung und der Feinschliff. Informationen zu den Rheintaler Kreismusiktagen 2022 werden hier laufend publiziert. (pd)