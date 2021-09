Altstätten Der Rheintaler: In familiärem Rahmen auf das 175-Jahr-Jubiläum angestossen Heisse Wurst, nasse Füsse und ein Regenbogen: Der Redaktionswagen besuchte Altstätten. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Mit Hut oder Schirm erschienen die Gäste auf der Breite. Das wechselhafte Wetter bot Spektakel.

Kaum hatte das Team der Galledia Regionalmedien AG das Zelt für den Empfang der Leserinnen und Leser aufgestellt, begann es zu schütten und zu donnern. Ein Gast, der spontan beim Aufbau geholfen hatte, nahm die erste Wurst vom Grill entgegen und schon bald erschienen in der Festwirtschaft auf der Breite weitere Besucher wie Rhema-Messeleiter Simon Büchel und der Altstätter Stadtrat Andreas Broger. Schnell war klar, statt zu sitzen bietet sich eine Stehparty an. Auf diese Weise blieb man am ehesten trocken, abgesehen vielleicht von nassen Füssen. Es dauerte aber nicht lange, da hellte es auf und ein Regenbogen zeigte sich – das erste Mal seit zwei Wochen am Himmel und nicht auf Fussgängerstreifen.