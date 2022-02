Thal Bewerbung für Floorball-Anlage: Unihockey draussen spielen Der Verein Floorball Heiden bewirbt sich temporär um eine Street-Floorball-Anlage. 08.02.2022, 05.00 Uhr

Street-Floorball-Feld im Sommer 2021 auf dem Hartplatz beim Sportplatz Oberfeld in Thal.

Street Floorball ist eine Form von Unihockey. Diese Sportart wird jedoch nicht in der Halle, sondern im Freien gespielt. 2021 wurde auf dem Hartplatz beim Spielplatz Oberfeld zum ersten Mal in der Gemeinde Thal eine Versuchsanlage wenige Wochen lang in Betrieb genommen.