Unglück 59-Jähriger E-Bikefahrer stürzt in Montlingen in Bach und stirbt Am Dienstag ist es in Montlingen zu einem Unfall gekommen. Ein 59-jähriger Österreicher stürzte von seinem Elektrovelo und fiel in den Kanal. Er überlebte den Sturz nicht. 14.06.2022, 10.33 Uhr

Am Dienstagmorgen, kurz vor sieben Uhr, fanden zwei junge Velofahrerinnen in Montlingen einen Mann, der neben dem Stöckenweg im Bach lag. Der Kopf war unter Wasser. Laut Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, haben die zwei Frauen dann nach Hilfe gerufen. Mit Hilfe einiger anderer Personen sei es möglich gewesen, den Mann an den Rand des Kanals zu ziehen. Kurze Zeit später seien die Polizei, der Rettungsdienst und die Rega eingetroffen.

«Kurz vor 8.30 Uhr musste die Rettung abgebrochen werden.»

Die Rettungskräfte haben laut Schneider nur noch den Tod des 59-jährigen Mannes aus Österreich feststellen können.

Der Unfall ereignete sich beim Stöckelweg in Montlingen. Bild: BRK News

Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Bild: BRK News

Der Mann sei vom österreichischen Grenzübergang in Richtung Oberriet unterwegs gewesen. In Montlingen sei er dann wohl in den Kanal gestürzt. «Wir können nicht genau sagen, wann der Unfall passiert ist», sagt Schneider. (pd/hol)

Der 59-Jährige stürzte den Abhang hinunter. Bild: BRK News