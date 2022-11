Unfall Auffahrkollision mit vier Autos auf der Autobahn in Widnau Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Autobahn A13 zu einer Auffahrkollision mit vier Autos gekommen. Dabei wurde eine 23-jährige Frau leicht verletzt. 25.11.2022, 14.24 Uhr

Gleich vier Autos sind auf der Autbahn A13 miteinander kollidiert. Bild: Kapo SG

Am Donnerstag, kurz nach 17.20 Uhr, ist es auf der Autobahn A13 in Widnau zu einer Auffahrkollision mit vier Autos gekommen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn von St.Margrethen in Richtung Widnau. Dabei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfahrender 22-jähriger Mann bemerkte das abbremsende Auto zu spät und prallte mit seinem Auto in das Autoheck des 63-Jährigen. Daraufhin kam es zu zwei weiteren Auffahrkollisionen, wobei zuerst das nachfolgende Auto eines 37-jährigen in das Auto des 22-Jährigen prallte und anschliessend das Auto einer 23-Jährigen in das Auto des 37-Jährigen.

Die 23-jährige Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo/vat)