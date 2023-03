Rebstein: 15-jährige Velofahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

Unfall 15-jährige Velofahrerin wird bei Kollision mit einem Auto in Rebstein verletzt Am Dienstag hat sich 16:40 Uhr auf der Balgacherstrasse ein Unfall mit einem Auto und einer Velofahrerin ereignet. Die 15-jährige Velofahrerin wurde dabei verletzt. 01.03.2023, 09.36 Uhr

Beim Unfall entstand Sachschaden im Wert von rund 5000 Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Dienstag fuhr eine 70-jährige Autofahrerin auf der Feldstrasse von Rebstein in Richtung Riet. Wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, beabsichtigte die 70-Jährige bei der Kreuzung mit der Balgacherstrasse mit ihrem Auto geradeaus zu fahren. Zeitgleich sei eine 15-jährige Velofahrerin auf der Balgacherstrasse von Balgach in Richtung Altstätten gefahren.