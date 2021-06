Rheintal: Festfreude an Kilbi Diepoldsau

rheintal Unbeschwerte Festfreude an der Diepoldsauer Kilbi Das sommerliche Wetter, viele Besucherinnen und Besucher und die Marktstände und Beizli abseits des Verkehrs trugen zum Gelingen bei. Hildegard Bickel 14.06.2021, 05.00 Uhr

Die Kilbibahnen standen in diesem Jahr vor dem Schulhaus Kirchenfeld statt im Zentrum. Bild: Hildegard Bickel

Noch nicht jedes Dorf im Rheintal führt eine Kilbi durch. In Diepoldsau zeigte sich am Sonn­tag, wie sehr der positive Entscheid über eine Durchführung geschätzt wird. Die Besucherinnen und Besucher kamen in Scharen, spazierten entlang der Marktstände und verweilten auf Sitzgelegenheiten unter Sonnenschirmen. Auch Marktfahrer sind zuversichtlich gestimmt.