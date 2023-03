Doppelspurausbau im Rheintal: Unterwegs mit Pendlern im Ersatzbus

Umleitung im Rheintal «Muss früher aufstehen, um pünktlich in die Schule zu kommen»: Unterwegs mit dem Ersatzbus im Rheintal Wegen des Doppelspurausbaus fahren zwischen Altstätten und Buchs derzeit keine Züge. ÖV-Passagierinnen und -Passagiere müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Wie es sich mit diesen pendelt, erfuhren wir bei einer Testfahrt. Yann Lengacher 02.03.2023, 05.00 Uhr

Die Ersatzlinie EV 1 hält nach Altstätten noch in Oberriet und fährt dann via Autobahn zum Bahnhof Buchs. Bild: Yann Lengacher

6.54 Uhr am Bahnhof Altstätten. Diego Eugster hat soeben die S-Bahn verlassen und begibt sich zur neuen Buskante hinter dem Bahnhofskiosk. Hier steigt der Schüler aus Rheineck neuerdings auf die Buslinie EV 1 um. «Es ist für mich nicht ganz optimal. Ich muss jetzt eine halbe Stunde früher aufstehen, um pünktlich in die Schule zu kommen», sagt er. Noch letzte Woche konnte er bis Buchs in der ­S-Bahn sitzen bleiben.

Die Linie EV 1 macht bei Bedarf bei der Sekundarschule in Oberriet halt, fährt dann über die Autobahn nach Buchs. Bisher war die Kleinstadt von Rheineck innert 40 Minuten erreichbar. Jetzt pendelt Diego Eugster über eine Stunde, will er noch vor acht im Unterricht der zehnten Klasse ankommen.

Neben Schwertransportern über die Autobahn

Um exakt 7.01 Uhr verlässt Bus EV 1 den Bahnhof Altstätten. Platz hat es für alle Mitfahrenden genug, einige der Sitzschalen bleiben an diesem Dienstagmorgen frei. Was wohl damit zu tun hat, dass die RTB zu dieser Abfahrtszeit zwei Fahrzeuge bereitgestellt hat. Der Bus passiert Oberriet fahrplangemäss und biegt in die Autobahn-Ausfahrt ein. Angeschnallt ist niemand. In Linienbussen gilt auch auf der Autobahn keine Gurtentragepflicht.

Neben den Fenstern tauchen plötzlich Schwertransporter auf – irgendwie gewöhnungsbedürftig, sie bei diesem Tempo aus einem Linienbus zu erblicken. Das Fahrgefühl ist aber angenehm. Der Bus holpert trotz Autobahn-Tempo wenig. Und jenseits des Rheins tut sich ein Bergpanorama auf, das den Alltag zwar nicht vergessen macht, aber immerhin eine schöne Pendel-Kulisse bildet.

Schöne Kulisse ist ein schwacher Trost

Florentina Pahl kann dem wenig abgewinnen. Nicht nur, weil ihr Bus den Bahnhof Altstätten 20 Minuten früher verlässt als der Zug, den sie üblicherweise nehmen konnte. Vor allem, weil sie nun auch ihre Tochter früher wecken muss, um sie möglichst schulfertig zu machen. Ihre Tochter besucht die dritte Klasse. Pahls Partner arbeitet Schicht und ist zu der Zeit schon aus dem Haus.

«Ich hoffe, dass es bis im Oktober einigermassen geht», sagt sie. Bis Oktober soll die Schienensperre wegen des Doppelspurausbaus gesperrt bleiben. Pahls Handy klingelt. Es ist ihre Tochter. Die Mutter erinnert sie daran, ihre Sachen einzupacken und verabschiedet sich. Sehen wird sie ihre Tochter wegen der verlängerten Reisezeit erst nach acht Uhr abends. Pahl sagt: «Wenn ich Glück ha­be, ermöglicht mir mein Arbeitgeber einen internen Stellenwechsel nach Altstätten. Darum wäre ich froh.»

Vorne, auf dem Doppelsitz neben der Fahrerkabine, beobachtet Willi Eppenberger den Chauffeur. Er wird bald selbst die Linie EV 1 befahren und möchte sich ein Bild von seinem neuen Arbeitsplatz verschaffen. Der Toggenburger freut sich auf die neue Aufgabe. «Auf der Autobahn zu fahren, ist als Buschauffeur angenehm. Ich muss auch da konzentriert sein, aber es werden kaum so viele Fussgänger vor dem Fahrzeug durchhuschen wollen, wie das auf ­anderen Strassen der Fall ist.» Ausserdem gebe es zwischen Buchs und Altstätten nur einen Halt. Ein Chauffeur-Traum. Dann, um 7.32 Uhr hält Bus EV 1 in Buchs. Eine Minute früher als es der Fahrplan vorsieht.

Flexible Arbeitszeiten erleichtern das Pendeln

Nach Kaffee und Gipfeli soll’s wieder Richtung Rheintal gehen. Das ist zum Beispiel mit der Linie EV 3 möglich. Dieser Bus fährt ohne Halt zum Bahnhof St.Margrethen und braucht dafür laut Fahrplan 44 Minuten. Ab Buchs fährt er einmal die Stunde, immer um Minute 54. Denjenigen Bus um 7.54 Uhr nutzt auch eine Mitarbeiterin von Stadler Rail, die nicht namentlich erwähnt werden möchte. Vor dem Fahrplanwechsel war sie jeweils um acht am Arbeitsplatz. «Jetzt beginne ich etwas früher oder später – je nach dem.» Dank flexiblen Arbeitszeiten fällt die Fahrplanänderung weniger ins Gewicht.

Weiter hinten in Bus EV 3 sitzt ein 78-jähriger Engadiner mit rosa Jacke und schwarzer Mütze, auf dem Sitz vor ihm liegt eine Ausgabe der «NZZ». Selbst in der Zeitung erscheinen möchte er nicht. Der Mann ärgert sich über das Einweispersonal am Bahnhof Buchs. «Keiner konnte mir sagen, mit welchem Bus ich nach St.Gallen komme. Für mich ist das schlechte Kommunikation.» Mit zwei Wischern in der SBB-App war ihm geholfen. Um 8.30 Uhr erreicht EV3 den Bahnhof St.Margrethen – diesmal war der Bus gar drei Minuten früher an seinem Zielort. Bleibt zu hoffen, dass die Autobahn den Ersatzbussen auch in Zukunft keine Staus zumutet.