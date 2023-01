Kriegsreporter am «Rheintal Dialog» - Experten setzen auf Ukraine

Ukraine-Krieg Kriegsreporter spricht am «Rheintal Dialog» - Experten setzen auf die Ukraine Am «Rheintal Dialog» des Vereins St.Galler Rheintal sprachen mehrere Fachkundige über Kriegsauswirkungen. In Rebstein sahen Kriegsreporter Kurt Pelda und Militärökonom Marcus Keupp Siegchancen für die Ukraine. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Martin Tschirren (links), Moderatorin Isabel Schorrer, Iryna Wetzel, Marcus Keupp, Kurt Pelda und Ulrich Schmid. Kurt Pelda berichtet aus der Ukrai­ne. Bild: PD

Es waren keine Bilder von Tod und Verwüstung, die Kurt Pel­- da mitbrachte. Der Kriegsre­porter von CH Media spielte bei seinem Aufritt im Rebsteiner Eventzentrum von ri.nova ein Video ab, das den Alltag in der Ukraine abseits des Kriegs zeigte. Pelda reiste bei seinem letzten Besuch nicht nur zur Front, sondern fuhr 17'000 Kilometer durch das ganze Land. Da sah er etwa einen Touristenbus, mit dem Menschen innerhalb der Ukraine in die Ferien fahren. Oder offene Restaurants in Odessa und Supermärkte unweit der Front mit regionalen Produkten. «Diese Bilder sind repräsentativ für den grössten Teil des Landes», sagte Pelda.

Ihm sei wichtig, nicht nur die Zerstörung zu zeigen. Pelda war wie weitere Experten gekommen, um Fragen zu beantworten, die AGV-Präsident Klaus Brammertz aufwarf: Wie wirkt sich der Krieg aus? Wie lange dauert er noch? Peldas Referat trug den Titel «Warum Russland in der Ukraine nichts gewinnen kann». Die These begründete er auch mit der Niederlage der USA im Irak: «Wie viele Leute haben sich im Irak gegen die USA gewehrt? Das waren eini­ge 100'000. Obama zog seine Truppen ab. In der Ukraine wehren sich Millionen», sagte Pelda. Zudem könne Russland nicht mit der industriellen Kapazität der Länder mithalten, die die Ukraine unterstützen.

Militärökonom erwartet baldiges Kriegsende

Der Militärökonom Marcel Keupp lehnte sich gleich zu Beginn seines Referats aus dem Fenster indem er sagte: «Meine Prognose ist, dass der Krieg bis Ende 2023 dauert.» In der Folge blickte er auf die aktuelle Wirtschaftslage in Bezug auf den Krieg. Er sagte: «Vieles von dem, was wir jetzt in der Weltwirtschaft sehen, sind Aufhol­effekte nach der Pandemie und weniger auf den Krieg zurückzuführen.» So sei das Preisniveau schon vor Putins Invasion gestiegen.

Investitionen in Russland sind Geld in die Kriegskasse

Keupp wagte zudem schon ei­nen Blick auf das Osteuropa der Nachkriegszeit. «Die Ukraine wird nach dem Krieg das neue Westdeutschland», sagte er und fügte hinzu: «Stellen Sie die Ukrainerinnen und Ukrainer ein, die jetzt hier sind. Dann können Sie nach Kriegsende eine Filiale in der Ukraine aufmachen.» In der Gegenwart solle die Rheintaler Wirtschaft keinen Franken in Russland investieren, sagte Iryna Wetzel vom ukrainischen Verein in der Schweiz: «Wer in Russland wirtschaftet, zahlt dort Steuern und finanziert damit die Armee.» Sie hofft zudem, dass die Schweiz die Neutralitätsfrage anders angeht. In ihrer Position sei es aktuell schwierig, Empathie für die russische Bevölkerung zu empfinden. Zumal ihre Schwester erst kürzlich eine Reise in die Ukraine unterbrechen musste, weil sie sonst unter russischen Beschuss gekommen wäre.

Wie der Montlinger Martin Tschirren, sagt sie: «Die Ukrainer wollen sich in die Gesellschaft einbringen.» Tschirren hat kurz nach Kriegsausbruch den Verein Shelter gegrün­- det, der sich für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen einsetzt. Er sagte: «Diese Leute haben einen unglaublichen Willen.»

Referent Ulrich Schmid erforscht die russische Gesellschaft. Er ging unter anderem auf die Haltung der russischen Bevölkerung zum Krieg ein. Gestützt auf der Forschungsarbeit von zwei integeren russischen Soziologen bezeichnete Schmid Russlands Gesellschaft als «po­litisch orientierungslos» und «depolitisiert». Was er damit meinte: In einer Umfrage befürworten 70 Prozent einen Rückzug. Doch in der gleichen Umfrage unterstützen 70 Prozent der Befragten eine neuerliche Grossoffensive.

