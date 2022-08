Überbauung Altstättens «Winterthurer Blöcke» sind Geschichte: Der Wiederaufbau beginnt mit Aushub In der Alten Landstrasse, wo bis vor Kurzem noch Mehrfamilienhäuser aus den 1940er-Jahren standen, klafft nun ein grosses Loch. Eine neue Überbauung ist in Planung. Dafür wird auch extra eine neue Strasse gebaut. Reto Wälter 31.08.2022, 05.00 Uhr

So werden die beiden Neubauten von der Oberchirlenstrasse her aussehen. Die neue Strasse dient auch dem Langsamverkehr. Sie wird von der Alten Landstrasse abbiegen und in einen Rad- und Gehweg Richtung Bahnhofstrasse münden. Visualisierung: die planerei

Altstätten Die Abbrucharbeiten an den zwei 40 Jahre alten Mehrfamilienhäusern an der Alten Landstrasse wurden in den letzten Tagen abgeschlossen: Die sogenannten «Winterthurer Blöcke» sind Geschichte, zurück bleibt eine grossflächige Baugrube. Nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, indem die Grube für die zwei neuen Mehrfamilienhäuser noch grösser und noch tiefer ausgebaggert wird.