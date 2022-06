Reise auf den Mars: TSV Hinterforst lud zur Turnerunterhaltung

Turnerunterhaltung Mit dem TSV Hinterforst turnend zum Mars Mit einer turnerischen Reise zum Mars hat der TSV Hinterforst sein Publikum erfreut. Kurzzeitig überfordert war die Küche. Allerdings aus einem schönen Grund. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht mit der Nasa war man unterwegs zum Mars, sondern mit der Hinterforster Raumfahrtorganisation Hasa. Bild: Gert Bruderer

Turnerunterhaltung? Ist zwar immer ungefähr dasselbe, je­denfalls mit Blick auf das Konzept: Turnerische Vorführungen wechseln sich mit Sketchen ab.

«We Will Rock You» – es krachte und zischte

Und doch bestehen grosse Unterschiede, setzen Turnvereine ihre eigenen Akzente. Die Schau des TSV Hinterforst hob sich vor allem optisch ab. Grossformatige Leinwandbilder im Hintergrund, die konsequente Ausrichtung der einzelnen Num­mern aufs Motto, passende Kostüme sowie technisch perfekt und effektvoll in Szene gesetzte Gags fügten sich zum interga­laktischen, eindrucksvollen Gesamtbild.

«Es war einmal vor langer, langer Zeit, also im Jahr 2019», erklärte der TSV, die irdische Bevölkerung sei von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht worden und keiner habe gewusst, wie lange sie bleiben würde. «Da beschloss eine kleine Gruppe Techniker und Astronauten aus Hinterforst, eine Reise zum Mars anzutreten» – um ein neues Zuhause für die Leute aus Hinterforst zu finden.

Es blieb zum Glück beim Plan, die Reise wurde aber un­ternommen und erwies sich für das Publikum als überaus vergnüglich. Da war beispielsweise Marsel («Ich komme vom Mars»), der mit «Mars»-Schoggi begrüsst wurde. Mit vielen weiteren «Mars»-Riegeln «bombardierten» später die Damen das Publikum, aber auch sonst krachte und zischte es ordentlich.

Zumindest im vorderen Teil des Festareals dürften alle erschrocken sein, als die Aktiven ihr Raumschiff zu einem lauten Knall auf die Bühne brachten. Queens «We Will Rock You» erklang, die Funken sprühten, und die Turner zeigten (trotz fehlender Schwerelosigkeit) waghalsige Sprünge. Statt mit der Nasa war man mit der Hasa unterwegs; H für Hinterforst.

Florian und Romana Segmüller erblickten in der Ferne Eichbergerinnen und Eichberger. Bild: Gert Bruderer

Der Nachwuchs strahle sternengleich

Bestens vorbereitet, mit erkennbarer Freude und berechtigtem Stolz strahlte sternengleich der Nachwuchs, sei es tanzend oder turnerisch. Die Riege Fit&Fun begeisterte mit einer kontrastreichen Darbietung, die modernen Sound (und Tanz) neben «Schuhplattler-Folklore» stellte. Dass die Turner dem lautstark geäusserten Wunsch nach einer Zugabe widerstanden, sei insofern lobend erwähnt, als die früher allerorts grassierende Unsitte dauernden Wiederholens gern weiterhin der Vergangenheit angehören darf.

Die Songs waren durchgehend gut gewählt – zum Beispiel «Fred vom Jupiter» fürs Stück der mittleren Mädchen, die mit beleuchteten, durchsichtigen Kugeln erschienen. Romana und Florian Segmüller führten locker durchs Programm, und zwischen stimmungsvolle Leinwandbilder wurde immer wieder eingeblendet, welche Riege sich gerade auf der Bühne präsentierte.

Ein schöner Umstand lag der kurzen Überforderung der Küche zwischendurch zugrunde: Das riesige Schulareal mit vielen Plätzen unter freiem Himmel und im grossen Zelt war proppenvoll. Dem TSV lässt sich für seine bunte und ereignisreiche Reise gratulieren, der Verein tat dies auf seine Weise ebenfalls: Der Nachwuchs hielt am Ende einer Nummer fünfundzwanzig Tafeln mit je einem Buchstaben in die Höhe: «Happy Birthday Jugend+Sport.» Das Schweizer Sportförderprogramm für Kinder und Jugendliche kann in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen