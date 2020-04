Trotz Marktverbot in Altstätten gibt’s Waren auf der Gasse Weil der Wochenmarkt in Altstätten momentan nicht erlaubt ist, separieren sich sieben Anbieter übers ganze Städtli. 07.04.2020, 05.00 Uhr

Hier findet man die sieben Marktfahrer: 1. Rathausplatz: Urs Unold (Untervaz), 2. Marktgasse: Segmüller Gemüsebau (Lüchingen), 3. beim «Frauenhof»: Heiterhof (Eichberg), 4. Rabengasse: Chäs Sutter (Appenzell), 5. Obergasse: Melanie Geiger (Oberegg), 6. Gemüsemarkt: Thurnheer Gemüsebau AG (St. Margrethen), 7. Engelplatz: Bäckerei Manser (Teufen). Bild: sk

(sk/red) Der Wochenmarkt kann zwar auch in Altstätten nicht stattfinden. Mehrere Marktfahrer werden ab Donnerstag, 9.April, dennoch wieder ihre Produkte anbieten, allerdings nicht beieinander, sondern verteilt übers ganze Städtli. Dies schreibt die Stadt Altstätten in einer Medienmitteilung.

Die Massnahmen des Bundesrates zur Eindämmung des Coronavirus gelten selbstverständlich auch in Altstätten. Veranstaltungen mit Menschenansammlungen dürfen auch hier keine stattfinden. Das Kantonsarztamt hat aber präzisiert, dass einzelne, nicht fixe Lebensmittelstände erlaubt seien, sofern deren Abstand zueinander mindestens 100 Meter betrage. Zudem seien die Hygiene- und Distanzregeln vor jedem Marktstand zwingend einzuhalten.

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 30.März beschlossen, eine Lösung für Marktfahrer und Marktbesucher zu suchen. Ab diesem Donnerstag werden nun sieben der sonst elf Marktfahrer wieder wöchentlich von 7.30 bis 12 Uhr ihre Produkte anbieten – verteilt über die ganze Altstadt. Die vier weiteren Anbieter, die sonst am Wochenmarkt sind, bieten eine andere Lösung: Die Eier von Judith Gschwend können derweil im Kühlschrank an der Forststrasse und die Produkte von Diana Steger im Hofladen an der Eichbergerstrasse bezogen werden. Das Fleisch der Metzgerei Heis kann in Wolfhalden gekauft werden. Die Inter-Fisch AG bietet in Dozwil am Gründonnerstag frischen Fisch an; es können nach Anmeldung auch frisch eingefrorene Fische am Hauptsitz abgeholt werden.

Der Stadtrat freut sich, auf diese Weise ein frisches Angebot an Lebensmitteln im Städtli ermöglichen zu können. Er macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass dieses Angebot nur möglich ist, solange sich alle an die Hygie­ne- und Distanzregeln halten. Der Stadtrat behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Vorgaben oder im Falle neuer Massnahmen des Bundes oder des Kantons das Angebot wieder aufzuheben.

Für Einkäufe bei den weiterhin geschlossenen lokalen Geschäften und Restaurants verweist der Stadtrat auf die Homepage wirsindaltstaetten.ch, wo immer mehr Geschäfte ihre Produkte online oder per Telefon anbieten.