Top-Ten-Plätze für die «Zünd-Sisters» in Frauenfeld und Arcey Bei den letzten Rennen erzielten die drei Zünd-Schwestern nochmals gute Resultate. 09.11.2020, 05.00 Uhr

Rang sieben in Frauenfeld war Nina Zünds Tagesbestresultat. Bild: pd

Katja, Nina und Michelle Zünd fuhren bei den Rennen in Frauenfeld und Arcey (F) wichtige Punkte für die Meisterschaft ein. Das letzte Rennen wurde kurz vor der Durchführung aus dem Kalender gestrichen.

In Frauenfeld fand das drittletzte Rennen der Schweizer Meisterschaft der Frauen statt. Üblich ist es am Ostermontag, es wurde aber verschoben. Dies stellte sich als Glück heraus, da sie das erste Mal auf der traditionellen Rennstrecke fuhren. Nur fand das Rennen genau einen Tag nach Katja Zünds Hochzeit statt, weshalb sie ihren Platz kampflos abgab und auch Nina und Michelle Zünd weniger Schlaf als sonst hatten.

Nach verhaltenem Zeittraining waren sie aber bereit. Beide starteten in den Top Ten. Michelle kam als Sechste ins Ziel, Nina fuhr lange auf Rang acht, ehe sie nach einem Sturz auf Rang elf zurückgeworfen wurde. Im zweiten Lauf erreichten sie die Ränge fünf und sieben. Michelle wurde sechste im Tagesklassement, Nina siebte. Für Nina war dies das beste Saisonergebnis.

Überraschendes Saisonfinal

Eine Woche später standen die Frauen in Arcey am Startbalken. Nun waren die Zünd-Sisters wieder zu dritt. Michelle und Nina starteten in den Top Ten, während Katja von hinten aufholen musste. Michelle fuhr nach 21 Minuten als Fünfte über die Ziellinie. Nina und Katja kämpften das ganze Rennen, wobei Nina Zehnte wurde. Im zweiten Lauf wiederholte sich dies: Michelle Zünd war Sechste, Nina und Katja kämpften gegeneinander, ehe Nina nach einem Stocker zurückfiel. Am Ende wurde Katja Zehnte, Nina Elfte. Dies gab im Tagesklassement die Ränge sechs (Michelle), zehn (Katja) und elf (Nina).

Eigentlich hätte noch ein Rennen in Agasul stattfinden sollen, es wurde jedoch wenige Tage davor abgesagt. Nichts ahnend reisten die Fahrerinnen aus Arcey ab – und wussten noch nicht, dass dies ihr Saisonfinal gewesen war.

Gern wären die «Zünd-Sisters» noch ein Rennen gefahren. Die Meisterschaft war nämlich extrem spannend. Michelle wurde so Sechste, nur vier Punkte hinter Rang fünf. Trotzdem darf sie zufrieden sein. Nina erreichte mit dem neunten Rang ebenfalls ihr Ziel. Katja das Rennen in Frauenfeld, was sie aus den besten Zehn auf Rang elf zurück spülte. Nun gibt es für die drei eine kurze Winterpause. Das Training auf dem Motorrad wird voraussichtlich an Weihnachten wieder aufgenommen. Das Konditions- und Krafttraining startete bereits wieder. Besonders gespannt warten die Fahre­rinnen auf den neuen Saisonplan – und sie hoffen auf einen normalen Saisonstart im Frühling 2021. (kaz)