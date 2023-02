Kantonspolizei SG: Neue Indizien zum Tötungsdelikt Rebstein

Tötungsdelikt in Rebstein Wer weiss etwas zu diesem Velo? – Kantonspolizei St.Gallen startet wegen neuer Indizien einen weiteren Zeugenaufruf Am Montagmorgen wurde in Rebstein eine Leiche gefunden. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass das Opfer vor dem Tathergang mit dem Velo unterwegs war. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Bevölkerung erneut um deren Mithilfe. Gert Bruderer und Viviana Troccoli 14.02.2023, 12.44 Uhr

Video: TVO

Am frühen Montagmorgen ist an der Gräflibühlstrasse 2 in Rebstein ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden worden. Es handelt sich dabei um ein Tötungsdelikt. Die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft St.Gallen ermitteln. Inzwischen kann die Kantonspolizei den Tatzeitpunkt ungefähr eingrenzen: Das Opfer muss in der Zeit zwischen Sonntagabend,

20.30 Uhr, und Montagmorgen umgebracht worden sein. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Dienstag hervor. Zudem wird vermutet, dass das Opfer mit dem Velo unterwegs war. Daher richtet sich die Kantonspolizei nun nach den neusten Erkenntnissen mit einem weiteren Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer kann Angaben zu einem Velofahrer machen, welcher zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Trottoir der Staatsstrasse, Höhe der Firma Gama, in Richtung Altstätten gefahren ist? Bei diesem Velofahrer dürfte es sich mutmasslich um das Opfer handeln.

Gibt es Autofahrende, welche über eine Dashcam und über Aufzeichnungen verfügen, welche am Sonntagabend, nach 20 Uhr, in Rebstein erstellt wurden?

Wer kann Angaben machen, ab welchem Zeitpunkt das abgebildete Velo auf dem Vorplatz der Gräflibühlstrasse 2 lag?

Wer kann andere sachdienliche Angaben zum Tötungsdelikt machen?

Die Polizei sucht Zeugen, die dieses Velo gesehen haben. Bild: Kapo SG

Die Kantonspolizei St.Gallen nimmt alle Hinweise oder Feststellungen, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen, über die Telefonnummer 058 229 49 49, entgegen. Videodateien können auf das Uploadportal der Kantonspolizei St.Gallen hochgeladen werden.

Velo und Schuh lagen auffällig in der Nähe der Leiche

Wie der «Rheintaler» berichtet, lagen ein Velo und ein Schuh relativ auffällig in der Nähe der Leiche herum. Diese befand sich etwas versteckt in einer kleinen Nische zwischen einem abgestellten Lastwagen und dem Gewerbegebäude.

Beim Fundort der Leiche lagen ein Velo und ein Schuh. Bild: Gert Bruderer

Schon am frühen Montagabend wurde die Bevölkerung um Hilfe gebeten. So wurde etwa ein Jugendlicher befragt, weil sich die Polizei von ihm einen sachdienstlichen Hinweis erhoffte, heisst es im Artikel weiter. Den Jugendlichen habe man eindringlich gebeten, sonst mit niemandem darüber zu reden.

Auch Mitarbeitende der Firma Gama AG, welche sich in der Nähe des Tatortes befindet, hätten bereits früh am Vormittag vom Leichenfund gewusst. Die Gräflibühlstrasse diene den Firmenautos des jungen Unternehmens als Zufahrt. Diese Zufahrt sei nach dem Leichenfund gesperrt gewesen. Ausserdem hatte die Polizei den Fundort – wie in solchen Fällen üblich – mit grossen weissen Tüchern vor neugierigen Blicken abgeschirmt. An der Gräflibühlstrasse befinden sich ein Gewerbeareal sowie zahlreiche Wohnhäuser. Beim Lagergebäude gegenüber des Leichenfundorts halten sich öfters Jugendliche auf.