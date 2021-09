Weinfelden: Blumenkohl blockiert Bahngleis

Thurgau Blumenkohl blockiert Bahngleis – Strecke zwischen Weinfelden und Wil mehrere Stunden gesperrt Am Samstagnachmittag musste die Bahnstrecke zwischen Weinfelden und Wil SG einige Stunden gesperrt werden. Grund war ein in Schieflage geratener Traktoranhänger, dessen Blumenkohlladung auf den Gleisen gelandet war. 25.09.2021, 19.00 Uhr

Im thurgauischen Weinfelden geriet kurz nach 12 Uhr am Samstagmittag in der Nähe der Bahngleise ein Traktoranhänger in Schieflage. Im Anhänger war Blumenkohl geladen, wovon ein Teil auf den Gleisen landete. Die Zugverbindung zwischen Weinfelden und Wil SG musste deshalb drei Stunden lang gesperrt werden.