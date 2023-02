Rennsport «Zehn Tage habe ich Zeit, mich an das neue Bike zu gewöhnen»: Thomas Litscher fährt neu fürs Team Lapierre-Mavic Unity Der 33-jährige Thaler Mountainbiker Thomas Litscher schliesst sich für zwei Jahre dem neuen französischen Team Lapierre-Mavic Unity an. Die polnische Equipe Kross, für die Litscher letztes Jahr gefahren war, zieht sich aus dem Rennsport zurück. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Man On The Moon: Thomas Litscher hält die Fahne von Lapierre-Mavic hoch. Bild: PD

Der französische Fahrradhersteller Lapierre kehrt nach elf Jahren Abwesenheit in den Mountainbike-Rennsport zurück. Im Präsentationsvideo zieht die neue Equipe eine Parallele zur Mondlandung von 1969, nach dem Fall der Berliner Mauer (in Litschers Geburtsjahr 1989) wohl das bekannteste Ereignis der Weltgeschichte in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts.

Ob die neuen Renn-Mountainbikes – ein vollgefedertes (Fully) und ein nur vorne gefedertes (Hardtail) – tatsächlich derart revolutionär sind wie angedeutet, darf angesichts der technischen Entwicklung der letzten Jahre bezweifelt werden.

Das Team kommt aus der Stadt des Senfs

Für Thomas Litscher ist nach nur einem Tag auf seinem nigelnagelneuen Arbeitsgerät klar, dass es kein «Senf» ist, obschon die Firma Lapierre ihren Hauptsitz in Dijon hat, gemeinhin als Stadt des Senfs bekannt. Litscher fährt erst seit Montag auf dem Bike, das vom Hersteller in den höchsten Tönen gepriesen wird. «Zehn Tage habe ich Zeit, mich an das neue Bike zu gewöhnen», sagt Litscher. Denn am 12. Februar geht’s in La Nucia bereits mit den Vorbereitungsrennen los, im Anschluss folgen zwei weitere Klassiker an der spanischen Mittelmeerküste. Bis zum massgeblichen Weltcupstart – erst Mitte Mai in Nove Mesto – bleibt dem WM-Dritten im Short Race von 2022 aber noch viel Zeit, um sich an sein neues Bike zu gewöhnen.

Die seit 77 Jahren bestehende Fahrradmarke Lapierre kehrt nach elf Jahren Abwesenheit in den Mountainbike-Rennsport zurück. Im Strassenrennsport ist Lapierre seit 2007 als Velo-Ausrüster von Groupama-FDJ tätig, für das Team fährt unter anderem der Thurgauer Stefan Küng, mehrfacher WM- und EM-Medaillengewinner.

Co-Namensgeber Mavic, ebenfalls in Dijon domiziliert, stellt Fahrradkomponenten und -helme her. Das Team Lapierre-Mavic Unity ist hochkarätig besetzt: Neben Litscher gehören der Däne Sebastian Fini Carstensen und der Norweger Erik Haegstad zum Männer-Aufgebot. Das Frauen-Trio umfasst die Engländerin Annie Last, die Dänin Malene Degn und das französische Talent Isaure Medde. Mit Degn und Last war Litscher schon im Team KMC-Orbea vereint, für das er zwischen 2019 und 2021 fuhr.

Der Transfer war schon im November fix

Litschers «Mondlandung» wurde nötig, weil sich sein bisheriges Team Kross Orlen aus dem Rennsport zurückgezogen hat. «Der Zweijahresvertrag gibt mir Sicherheit, in einem Jahr nicht schon wieder ein neues Team suchen zu müssen.» Anfang November hatte Litscher sein neues Arbeitspapier unterschrieben: «Seither steht fest, dass ich meine Karriere fortsetzen kann», sagt der WM-Bronzemedaillengewinner von 2017 im olympischen Cross Country.

Schon zweimal drohte ihm in seiner Karriere der erzwungene Rücktritt, weil er erst im letzten Moment eine neue Equipe fand – zuletzt vor einem Jahr. «Ich blicke gerne auf mein Jahr bei Kross zurück und hätte meinen Vertrag gerne verlängert», sagt Thomas Litscher, «2022 war eine meiner erfolgreichsten Saisons.»

Um das zu schaffen, musste der Thaler allerdings leiden: Im Mai ging bei einem Trainingssturz in Nove Mesto «einiges in meinem Körper kaputt». Die Rippenbrüche waren schmerzhaft, verheilten aber vergleichsweise rasch. Bis zum Saisonende bereitete ihm allerdings die linke Schulter Schmerzen. «Nach der Saison sagte mir der Arzt, sie sei immer noch gebrochen wie am Tag nach dem Sturz.» Wie soll die Schulter im Rennmodus auch heilen können? «Ich hatte keine andere Wahl», sagt Litscher. Denn dass er wieder einen Profivertrag erhalten hat, lag wohl zu einem beträchtlichen Teil an den guten Resultaten in der zweiten Saisonhälfte. Besonders die WM-Medaille im Short Race dürfte hilfreich gewesen sein, wie er selbst sagt.

Inzwischen ist die Schulter wieder verheilt, den milden Dezember und auch Januar konnte Litscher für ungewohnt viele Trainingskilometer in der Schweiz nutzen, allerdings vermisst er das Langlaufen: «Früher, als es noch Schnee gab im Winter, habe ich gerne auf den schmalen Latten in Gais oder in Heiden trainiert.»

Von einigen seiner winterlichen Bike-Ausfahrten postete er Videos auf Instagram. Natürlich war Litscher dabei mit einem (noch nicht renntauglichen) Lapierre-Bike unterwegs. Das italienische Webportal «pianetamountainbike.it» schaute genau hin und streute mit einem Artikel Anfang Januar Gerüchte im geheimniskrämerischen Mountainbike-Zirkus: «Kehrt Lapierre in den Cross-Country-Weltcup zurück?»

Seit letzter Woche steht hinter diesem Satz ein Ausrufezeichen. Litscher lacht über die Geschichte: «Man muss ein bisschen die Gerüchteküche anheizen», sagt er. Vom neuen Team gab’s deshalb keinen Rüffel: «Ich habe mir alle Bilder vor dem Posten freigeben lassen.»

