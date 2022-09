Altstätten gegen Übernahme des Theaterprovisoriums

Theater St.Gallen Stadtrat Altstätten spricht sich gegen Übernahme des Theaterprovisoriums aus Das Holzbauprovisorium «UM!BAU» des Theaters St. Gallen sucht einen neuen Standort. Die Stadt Altstätten hat sich beim Kanton St.Gallen – neben diversen anderen Interessenten – für die Übernahme des Provisoriums beworben und die Zusage erhalten. Aus Kostengründen hat sich die Stadt nun aber umentschieden. 15.09.2022, 19.16 Uhr

Das Theaterprovisorium in der Stadt St.Gallen Bild: Arthur Gamsa

Der Altstätter Stadtrat hat eine Vorstudie zur Übernahme des Theaterprovisorium in St.Gallen in Auftrag gegeben und gleichzeitig die Kosten für einen vergleichbaren Neubau grob ermitteln lassen. Am Donnerstag teilt er nun mit: