Thal «Wir sind sehr erfreut, dass die Idee bald realisiert wird»: Schon bald beginnen die Bauarbeiten für die Pumptrack-Anlage Die Skills Arena mit dem Pumptrack in der Gemeinde Thal wird gebaut, schon am 20.Juni fahren die Bagger auf. Zuerst wird allerdings der Bach Bützelgraben revitalisiert. Die Anlage soll im nächsten Frühling eröffnet werden. Yves Solenthaler 10.06.2022, 05.00 Uhr

Auf der Wiese hinter ihnen entsteht bald ein Pumptrack (von links): Nicole Christen (Präsidentin Verein «Skills Arena»), Pamela Furrer, Marlis Mayer, Susanne Looser (Gemeinderätin), Barbara Giger und der Thaler Gemeindepräsident Simon Diezi. Bild: Yves Solenthaler

Der Fussballplatz auf dem Bützel in Buechen bei Staad war lange berüchtigt dafür, dass er Höhendifferenz aufwies. Inzwischen ist der Platz begradigt worden, jetzt werden gleich ne­ben dem Fussballplatz Wellen gebaut, die der Ausübung des Sports dienlich sind.

Am 6.Januar 2020 hatten Jugendliche beim damaligen Gemeindepräsidenten von Thal eine Motion eingereicht, die unter anderem von Jolanda Neff unterstützt wurde, die den Bau eines Pumptracks forderte. Zweieinhalb Jahre später ist die dafür nötige Umzonung voll­zogen, die Baubewilligungen sind erteilt und die Bauarbeiten ebenfalls vergeben. Es gab weder gegen die Revitalisierung des Bützelgrabens, ein längst fälliges Bauvorhaben, noch die Skills Arena Einsprachen.

Der Verein zahlt mehr als die Hälfte der Baukosten

«Normalerweise dauert ein solches Bauprojekt mit Umzonung viel länger», freut sich Gemeindepräsident Simon Diezi. Er ist erst seit April im Amt, hat aber den Pumptrack zu Beginn in seiner Funktion als Ortsgemeindepräsident unterstützt. Der Bau der Skills Arena wird mit 350000 Franken budgetiert. Nebst der Pumptrack-Anlage gehören ein Skaterpark und ein Street-Work-Out-Parcours da­zu. Der Verein «Skills Arena», den die Eltern der Kinder mit der Motion gegründet hatten, versprach, die Hälfte beizusteuern. 180000 Franken haben die Initiantinnen und Initian­ten schliesslich gesammelt; am Mittwoch übergab die Hauptsponsorin, die Schweizerische Mobiliar Arbon-Rorschach, ei­nen Check über 35000 Franken.

Vier Vorstandsmitglieder waren an der kurzen Präsentation anwesend. Präsidentin Nicole Christen sagt: «Wir sind sehr erfreut, dass die Idee ei­- nes Pumptracks bald realisiert wird.» Sie lobt die Gemeinde Thal, insbesondere die zuständige Gemeinderätin Susanne Looser, für die Unterstützung. Susanne Looser gibt das Kompliment zurück: «Der Verein hat sich nach Kräften eingesetzt und erfolgreich Geld gesammelt und sehr professionell gearbeitet, etwa mit seiner Website.»

Zweiter Pumptrack im Rheintal nach Berneck

Unter www.skillsarena-thal.ch sprechen sich nebst Jolanda Neff weitere bekannte Radsportlerinnen und Radsportler der Region für den Pumptrack aus. Solche Rundkurse mit Wellen, die nicht nur für Velos, sondern auch Skateboards, Kickboards und – mit erhöhter Schwierigkeit – Rollschuhen befahren werden können, gibt es inzwischen einige. Einer der ersten steht seit Herbst 2017 in Berneck, sonst gibt es im Rheintal noch keinen Pumptrack – in Altstätten ist einer geplant, aber das Bauvorhaben derzeit wegen Einsprachen blockiert.

Der bisher einzige Pumptrack im Rheintal steht seit bald fünf Jahren in Berneck. In Thal ist nebst dem Pumptrack auch ein Kids Track (für kleine Kinder) und ein Skaterpark geplant. Bild: Yves Solenthaler

Nicole Christen sagt, sie habe mit Sarah Stieger, der Präsidentin des Vereins in Berneck, zu Beginn losen Kontakt gehabt. Gemeinderätin Susanne Looser hat die Anlage und die damit verbundene Aufgabe mit der Gemeinde Berneck zusammen angeschaut. Auch mit solcher Detailarbeit hat sie ihre Ratskolleginnen und -kollegen überzeugt: «Sie sind auch begeistert, dass es einen Pumptrack gibt.» Zum Pumptrack gehört auch der Kids Track, der kleinen Kindern etwa mit Laufrädern offensteht. Dazu gibt es einen Skaterpark und Street Work Out, das sich eher an die Eltern der rollenden Kinder richtet: Es sind einfach Fitnessgeräte, die benutzt werden können. Die Anlage erstreckt sich über 1500 Quadratmeter. Weniger spektakulär ist die Revitalisierung des daneben fliessenden Bützelgrabens: Mit Kurven, Uferbepflanzung und Sitzgelegenheiten wird aus dem Rinnsal ein richtiges kleines Bächlein. Dazu gibt es eine neue Brücke über den Bach, die etwas näher beim Fussballplatz steht als die bisherige.

Grosses Freizeitangebot auf der Sportanlage Bützel

Gemäss Gemeindepräsident Simon Diezi stellt der geplante Bau eine deutliche Attraktivitätssteigerung für Jugendliche dar, auch seine eigenen Kinder würden sich schon auf den Pumptrack freuen. Die Anlage stehe an zentraler Lage, die Bushaltestelle ist nur wenige Meter entfernt und Parkmöglichkeiten sind durch die bereits bestehende Sportanlage ebenfalls vorhanden.

Fussballplätze, Turnhalle, Tennisanlage und neu ein Pumptrack – der Bützel mausert sich zum Sportpark. Mit Wellen dort, wo sie hingehören.

