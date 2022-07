Thal «Je­der kann Teil unseres Rudels werden» – Ein Bänkli zum zehnjährigen Bestehen der Wanderwegwölfe Zehn Jahre gibt es sie schon: die Wanderwegwölfe Thal. Das Geschenk machten sie sich selbst – ein Bänkli. 05.07.2022, 05.00 Uhr

Die Wanderwegwölfe haben sich zum zehnjährigen Bestehen ein Bänkli geschenkt. Bild: PD

Alles begann im Jahr 2012. Gemäss «Leitwolf» Max Tanner waren damals die Wege in ei­nem bedenklichen Zustand. Ausgespült und schlecht begehbar. «Mir war es ein Anliegen, dass die Wege wieder in einen erfreulichen Zustand gebracht und in einem solchen gehalten werden», sagt er. Aber niemand hatte die Kapazität oder die Gerätschaften fehlten.