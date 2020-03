Teilerfolg für IG in Eichberg: Swisscom prüft Standort am Hoch-Chapf als Alternative zum Eichpark Letztes Jahr hat man sich gegen die Mobilfunkantenne im Eichpark, jetzt gibt es eine Alternative. Das Baugesuch für die Antenne im Eichpark wurde allerdings lediglich sistiert. 31.03.2020, 05.00 Uhr

Statt im Eichpark wird die Swisscom-Antenne nun wohl auf dem Reservoir Kapf über dem Dorf gebaut. Bild: Max Tinner

An der letztjährigen Bürgerversammlung in Eichberg hat sich alt Gemeinderatsschreiber Gregor Kaiser im Namen besorgter Anwohner gegen eine Mobilfunkantenne gewehrt, die auf eines der Mehrfamilienhäuser in der Eichpark-Überbauung zu stehen kommen sollte. Der Gemeinderat solle der Swisscom das Reservoir am Hoch-Chapf als alternativen Standort vorschlagen, schlug Kaiser damals vor.