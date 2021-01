Tarifanpassung für Schülerhort und Mittagstisch in Berneck Ab August werden in Berneck die Tarife einkommensabhängig gestaffelt. 04.01.2021, 05.00 Uhr

Tarife für den Mittagstisch werden ab August angepasst. Symbolbild: Andrea Stalder

Der Kanton St.Gallen richtet den Gemeinden ab 2021 Beiträge aus, um die Elternbeiträge an schul- und familienergänzende Betreuung zu subventionieren. Durch diese Kantonsbeiträge reduzieren sich die Elternbeiträge an den Schülerhort, an die Kindertagesstätten und für die Tagesfamilien künftig um 25%.