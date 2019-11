SVD-Frauen mit zwei glanzlosen Siegen Trotz Siegen gegen Schlieren und Kreuzlingen hat das SVD-Spiel Verbesserungspotenzial. Malik Müller

Eva Tüscher und der SVD können sich noch steigern. (Bild: pd)

Faustball Zu Beginn der NLA- Hallenmeisterschaft fuhr Titelverteidiger Diepoldsau zwei Siege ein. An die tollen Leistungen der Vorbereitungsturniere konnte phasenweise angeknüpft werden, trotzdem offenbarte das Spiel der Rheininslerinnen auch einiges an Verbesserungspo­tenzial.

Gewohnt sicher startete der SVD gegen Schlieren, mit 11:3 überrumpelte er den Gegner. Dieser schien aber die richtigen Schlüsse zu ziehen und kam nun besser ins Spiel. Zudem häuften sich beim SVD die Fehler. Mit 11:9 war der zweite Satz nicht mehr so deutlich wie der erste. Trainer Lässer nahm Angreiferin Bognar vom Feld, auch Mittelfrau Bucher bekam eine Pause. Dadurch wurde der Spielaufbau unsicherer. Unsaubere, zu weite Zuspiele, Fehler im Angriff und Abstimmungsprobleme schlichen sich ein. Dadurch schenkte der SVD dem auf dem Papier schlechteren Gegner den dritten Satz. Der Trainer beendete das Experiment und setzte wieder auf die Startformation. So erarbeitete der SVD sich schnell wieder ein komfortables Punktepolster.

Mit der Führung im Rücken gab Lässer der ausgewechselten Tüscher erneut die Chance, was nun deutlich besser klappte. Es lief wie gewünscht, die Rheintalerinnen liessen sich nach dem 11:1 im letzten Satz die ersten Punkte in der Tabelle gutschreiben. Mirjam Schlattinger sagte: «Das war noch nicht das Gelbe vom Ei. Wir sind froh über die zwei Punkte, aber in der zweiten Partie gegen Kreuzlingen müssen wir konzentrierter agieren, sonst wird es schwer.»

Gegen Kreuzlingen war der Start stabiler. Trotz einiger Fehler hatte der SVD die Thurgauerinnen unter Kontrolle. Der Gegner, der diese Saison auf Natispielerin Sarah Peterhans verzichten muss, rannte stets einem Rückstand hinterher und verlor die ersten beiden Sätze mit 8:11 und 5:11. Wie in Spiel eins folgte beim SVD aber ein Bruch. Kreuzlingen zeigte starke Abwehraktionen und biss sich zurück. Nun hatte plötzlich das neu vom Trainerduo Tenini/Sprenger betreute Team die Oberhand. Die Sätze waren hart umkämpft, kippten aber auf Kreuzlinger Seite, woraus der 2:2- Satzausgleich resultierte. So musste, wie zuletzt oft, der fünfte Satz entscheiden.

Der SVD mobilisierte nochmals alle Kräfte und behielt schliesslich mit 11:8 das bessere Ende für sich. «Wir waren über das ganze Spiel stets auf Augenhöhe. Ich bin glücklich, konnte ich mit den zwei Siegen einen gelungenen Einstand feiern, auch wenn noch nicht alles klappte, wie es soll. Wir trainieren weiter, damit wir uns in der nächsten Runde noch etwas stärker präsentieren», sagte Angreiferin Lena Wahl nach ihrem ersten Spiel in der Schweizer Liga.

Die nächste Runde findet am 1. Dezember in Jona statt, wo der SVD nebst dem Silbermedaillengewinner der Feldsaison (Neuendorf) auch auf den Aufsteiger Audacia Hochdorf trifft.

Nationalliga A

Diepoldsau – Schlieren 3:1 (11:3, 11:9, 8:11, 11:1), Diepoldsau – Kreuzlingen 3:2 (11:8, 11:5, 9:11, 8:11, 11:8), Embrach – Hochdorf 0:3, Jona – Neuendorf 3:0, Jona – Hochdorf 3:0, Embrach – Neuendorf 0:3, Elgg – Schlieren 2:3.

Rangliste (je 2 Spiele): 1. Jona 4 Punkte (6:0 Sätze), 2. Diepoldsau 4 (6:3), 3. Kreuzlingen 2 (5:3), 4. Hochdorf 2 (3:3, 50:53 Punkte), 5. Neuendorf 2 (3:3, 51:61), 6. Schlieren 2 (4:5), 7. Elgg 0 (2:6), 8. Embrach 0 (0:6).

Diepoldsau: Mattle, Bognar, Bucher, Wahl, Lüchinger, Lässer, Schlattinger, Tüscher.