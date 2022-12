Google: Die beliebtesten Suchbegriffe im Rheintal

Suchmaschine Wonach das Rheintal 2022 gegoogelt hat Google hat verraten, welche Suchbegriffe dieses Jahr im Trend waren. Erstmals gibt es Rankings für Orte im Rheintal. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Die Nummer 1 unter den Suchmaschinen: Google. Bild: Keystone

Google weiss alles und kennt alles im Netz. Auch Falschinformationen. Die Menschheit nutzt dieses unendliche Datenreservoir und sucht News, Unterhaltung, ärztliche Diagnosen. Die Liste liesse sich beliebig erweitern. Jedes Jahr interessieren etwas andere Dinge. Das zeigt sich jeweils im Jahresrückblick von Google. Ende Jahr publiziert die Suchmaschine eine Liste mit den Suchbegriffen, die weltweit am meisten im Trend lagen (siehe Box). Für viele Länder gibt es eine eigene Liste – auch die Schweiz . Welche Informationsbedürfnisse und Fragen die Suchenden haben, hängt nicht zuletzt mit der Zeitgeschichte und der Umwelt zusammen. Google wird dadurch zu einem Spiegel der modernen Gesellschaft.

Wir wollten von Google wissen: «Was hat das Rheintal 2022 gegoogelt?». Und die Suchmaschine hat geantwortet. Daten für das ganze Rheintal gebe es nicht, aber von bis zu fünf einzelnen Orten. So haben wir die Suchtrends 2022 für Thal, Au, Widnau, Altstätten und Oberriet erhalten – fünf grosse Orte verteilt über das ganze Rheintal. Die Rangfolgen decken sich in manchen Teilen mit jenen der Schweiz, doch es zeigen sich interessante Unterschiede.

Wie Google die Top-Trends 2022 ermittelt Die Trendlisten von Google zeigen nicht die zahlenmässig am meisten gegoogelten Suchbegriffe. Stattdessen enthalten sie sogenannte «trending searches» also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2022 einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Der Anstieg muss über einen längeren Zeitraum erfolgt sein. Google setzt diese Trends dann in eine Reihenfolge, indem verglichen wird, wie hoch das Suchinteresse der Trends im Vergleich zueinander ist. Die Auswertungen entstünden aufgrund anonymisierter zusammengefasster Daten, wie Google schreibt. (yal) Hinweis:

Unter google.ch/trends kann man Trends anderer Suchbegriffe selbst abrufen.

Das Rheintal ist fussballverrückt

Der Sport, besonders der Fussball, scheint die Rheintalerinnen und Rheintaler in seinen Bann gezogen zu haben. Die WM hat es in allen Gemeinden auf den ersten Platz geschafft. Oft ist auch der FC St.Gallen weit vorne dabei. Dazu tauchen immer wieder internationale Topklubs wie Bayern München oder Juventus Turin in den Trendlisten auf. Spannend hier: Im Thaler Untergrund könnte man eine Fanzelle der Berner Young Boys vermuten: Der FC St.Gallen taucht in der Thaler Top-10-Liste nicht auf, dafür auf Platz sieben das Fanforum der Young Boys. Doch auch die hiesigen Fussballvereine (FC Montlingen) interessieren.

WM vor Ukraine und Lokalanlässen in den Top drei

Ebenfalls vorne in den Listen ist die Ukraine. Ausser in Au hat es dieser Begriff überall auf Platz zwei geschafft. Die Invasion der Russen in das Land beschäftigt auch im Rheintal. Allerdings etwas weniger als in der Restschweiz. Der Suchbegriff ist in den fünf Rheintaler Rankings immer hinter der WM – im Ranking für die ganze Schweiz ist es umgekehrt. Die Trends deuten zudem an, dass lokale Ereignisse die Rheintalerinnen und Rheintaler interessieren. Das U19-Fussballturnier des Fussballklubs hat es in Altstätten genauso auf Platz drei geschafft wie die Ballontage in Widnau.

Auch Gastronomiebetriebe lagen als Suchbegriffe im Trend. Der «Badhof» landet in Altstätten auf dem sechsten Platz , die Pizzeria Schergo in Thal auf Platz acht. In Au suchten die Leute häufig nach dem Restaurant Habsburg in Widnau. Die Resultate verraten wohl teilweise auch die geografische Lage der Rheintaler Orte. In den Grenzgemeinden Au und Widnau taucht der Begriff «Einreise Österreich» auf. In keinem der Rheintaler Orte kommt Serienmörder Jeffrey Dahmer vor, schweizweit ist er auf dem siebten Rang. Seit September ist auf Netflix eine Sendung über den Killer zu sehen, was wohl zu den Suchanfragen führte. Im Rheintal lagen andere Sendungen im (Such)trend:«Sturm der Liebe», die Deutsche Telenovela, hat es in Oberriet und Widnau ins Ranking geschafft. In Thal und Altstätten kommt die Quizshow «1 gegen 100» in die Ränge.

Rankings sind Interpretationssache

Die Rankings deuten an, was das Rheintal dieses Jahr beschäftigt hat. Die Gründe für Suchanfragen sind naheliegend, in vielen Fällen sind sie aber schwieriger zu eruieren. Googeln die Auer «Habsburg Widnau», um die Öffnungszeiten des Restaurants in Erfahrung zu bringen? Oder suchen sie nach der Karte? Beantworten lassen sich solche Fragen mit diesen Daten nicht abschliessend. Klar ist hingegen, dass das vermeintlich kostenlos zur Verfügung gestellte Wissen einen Preis hat. Google sammelt unsere Suchanfragen genauso wie Daten aus seinem Maildienst oder der Videoplattform Youtube, die der Suchmaschine gehört. Damit ermöglichen wir Google, einem Milliardenkonzern, den Verkauf personenbezogener Werbung – auch im Rheintal.

