Zweierbob Sturz wurde Bob-Anschieber Marco Tanner zum Verhängnis – und kostet ihn wohl die Olympia-Teilnahme Bob-Anschieber Marco Tanner gewann an den Schweizer Meisterschaften mit Pilot Michael Kuonen die Goldmedaille im Zweierbob. An den Olympischen Spielen wird der Lüchinger aber wohl nicht starten. Yves Solenthaler, St.Moritz 03.01.2022, 05.00 Uhr

Erfolgserlebnis nach schwierigen Wochen: Michael Kuonen und Marco Tanner (v.l.) verteidigen den Schweizer Meistertitel im Zweierbob.

Das Jahr 2021 hatte für Marco Tanner sehr gut angefangen: Als Anschieber gewann er mit Pi­lot Michael Kuonen im Euro­pacup die Gesamt- und die Zweierbob-Wertung und zum Saisonende gab’s die Goldmedaille an den Schweizer Meis­terschaften mit dem kleinen Schlitten.

Das Jahr 2021 hat für Marco Tanner auch sehr gut geendet. Denn am letzten Tag des Jahres holten Kuonen/Tanner auf dem Olympia-Bobrun in St.Moritz erneut den Schweizer Meistertitel im Zweierbob.

Ein geglücktes Jahr vom Anfang bis zum Ende im Sportlerleben des 27-jährigen Marco Tanner? Nein, denn sein Ziel, das er vier Jahre lang mit grosser Härte verfolgte, hat er vermutlich verfehlt. Das Aufgebot für die Olympischen Spiele in Peking wird zwar erst am 16. Ja­nuar benannt. Aber Swiss Sliding hat nach einem internen Quali-Wettkampf der Anschieber bereits die Teams im Weltcup entsprechend umgestellt. Zu den Weltcupteams von Michael Vogt und Simon Friedli stösst mit Tanners Teamkollege Fabio Badraun nur ein «fremder» Bremser. Marco Tanner sagt: «Wenn nicht noch zwei, drei Anschieber ausfallen, habe ich keine Chance mehr.»

Marco Tanner steigt ein, nachdem er den Zweierbob von Michael Kuonen ordentlich beschleunigt hat. An der Schweizer Meisterschaft reichte seine Kraft zur Goldmedaille, in der internen Olympia-Quali der Anschieber war er aber verletzungsbedingt geschwächt.

In der internen Quali wegen der Verletzung chancenlos

Marco Tanners Scheitern kündigte sich am 27. November im sächsischen Altenberg an. Im Europacuprennen auf der fah­rerisch anspruchsvollen Bahn stürzte Michael Kuonen mit dem Viererbob schwer. Drei Teammitglieder wurden ins Spital gefahren, bei Marco Tanner bestand Verdacht auf einen Bruch des rechten Ellbogens. Dieser bestätigte sich zwar nicht, der Befund lautete starke Prellung. «Aber die Schmerzen blieben bis jetzt, fünf Wochen nach dem Unfall», sagt Marco Tanner.

Wenig hilfreich war auch, dass Kuonens grosser Schlitten eine Woche später in Winterberg wieder umkippte. «Als Einzelsportler hätte ich pausieren und meine Verletzung kurieren müssen», sagt Marco Tanner, «aber Bob ist ein Mannschaftssport, da geht es in erster Linie um die Ziele des Teams.»

Nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, war Marco Tanner in der internen Quali in Oberhof chancenlos: «Wenn man auf diesem Niveau nur fünf Hundertstel verliert, fällt man weit zurück.» Er war eine Zehntelsekunde langsamer als noch im September – damals war er noch der viertbeste Anschieber von hinten und der Sechstbeste von der Seite. Bei sieben Startplätzen waren das gute Aussichten für Peking.

«Es ist schade, dass ich wegen der Verletzung keine Chance hatte, mich für Peking zu qualifizieren», sagt Marco Tanner.

Auch Pilot Kuonen – seine Quali hätte Tanners Aussich­- ten schlagartig erhöht – hatte höchstens eine minime Chance. Trotz Europacup-Gesamtsieg, Top-10-Platz im Weltcup und Schweizer Meistertitel musste er ohne interne Quali gegen Vogt und Friedli im Europacup bleiben. «So war es nahezu unmöglich, die zwei Weltcuppiloten unter Druck zu setzen», sagt Kuonen, «und für den dritten Startplatz an Olympia hätten wir im Europacup jedes Rennen gewinnen müssen.»

Marco Tanner hatte bereits die Quali für Olympia 2018 in Südkorea knapp verpasst. Nimmt er in vier Jahren erneut einen Anlauf? 2026 finden die olympischen Bobrennen in Cortina d’Ampezzo statt – viereinhalb Autostunden von Altstätten entfernt. «Ich möchte nicht in der Enttäuschung einen Entscheid fällen, den ich später bereue», sagt Marco Tanner, «diese Frage werde ich Ende Saison klären.»

Zukunftspläne schmiedet Tanner nach der Saison

Dass sie sich überhaupt stelle, sei absurd: «Ich bin konkurrenzfähig und habe weiterhin Freude am Sport. Mit 27 Jahren habe ich auch noch einige Jahre vor mir, in denen ich noch besser werden kann», sagt Marco Tanner. Aber, und das ist die Realität vieler Sportlerinnen und Sportler in der reichen Schweiz: «Ich betreibe einen Riesenaufwand, für den ich sozusagen nichts erhalte, im Gegenteil: Ich arbeite im Winter nicht, im Sommer 50 Prozent.» Er komme gerade so über die Runden, weil er bei den Eltern wohnen kann, «aber ich würde mit 27 Jahren gerne auf eigenen Beinen stehen.»

Nicht nur Olympia 2026 ist ein Aspekt in Tanners Karriereplanung, auch die Heim-WM 2023 in St.Moritz hat er im Blick. Um dort eine realistische Startchance zu haben, müsste er die Saison wohl in einem Weltcupteam beginnen. «Nach einer Olympiasaison gibt es viele Änderungen», sagt Tanner, vielleicht werde irgendwo ein Platz frei. Bei Bob-Anschiebern sind auch temporäre Rückzüge möglich, wie es das Beispiel Bad­rauns zeigt, der nach drei Jahren zurückkehrte und bereits wieder zu den besten in der Schweiz gehört.

Für Marco Tanner gibt es verschiedene Varianten, wenn er sich entschliesst, seine Karriere fortzusetzen. Den Traum von Olympia muss er nicht begraben.

